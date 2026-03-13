Little Nightmares VR: Altered Echoes erscheint am 24. April 2026

Little Nightmares VR: Altered Echoes für PSVR2, PC und Meta Quest angekündigt – Release am 24. April 2026

Bandai Namco Entertainment Europe hat Little Nightmares VR: Altered Echoes angekündigt. Der VR-Ableger der Horrorreihe soll am 24. April 2026 erscheinen und für PlayStation 5 (PSVR2), PC (Meta Horizon Store und SteamVR) sowie Meta Quest 2 und Meta Quest 3 verfügbar sein.

Entwickelt wird das Spiel vom Studio Iconik. Der Titel versetzt Spielende erstmals aus der Egoperspektive direkt in das bekannte Universum der Reihe. Die VR-Umsetzung soll eine besonders unmittelbare Erfahrung der düsteren Spielwelt ermöglichen, in der Gefahren, Rätsel und Begegnungen aus nächster Nähe erlebt werden.

Laut Ankündigung besteht das Spiel aus mehreren Kapiteln mit jeweils eigenen Bedrohungen und Puzzle-Elementen, die speziell für Virtual Reality konzipiert wurden. Dabei sollen die Mechaniken die Möglichkeiten von VR-Interaktionen nutzen und typische Motive der Reihe – darunter Kindheitsängste und surreale Bedrohungen – in den Mittelpunkt stellen.

In der Geschichte übernehmen Spielende die Rolle von Dark Six, die sich auf die Suche nach einem verlorenen Teil ihrer selbst begibt. Neue Schauplätze sowie zusätzliche Hinweise zur Hintergrundgeschichte von Six und der sogenannten Sendung sollen die Handlung des Little Nightmares-Universums erweitern. Weitere Details zum Umfang oder zum Preis des Spiels wurden bislang nicht genannt.

Fakten zum Spiel