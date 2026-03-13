Nordcurrent Labs präsentiert Defender of the Crown: The Legend Returns

Der Entwickler und Publisher Nordcurrent hat beim Future Games Show Spring Showcase ein Remake des Strategieklassikers Defender of the Crown vorgestellt.

Defender of the Crown: The Legend Returns erscheint für PC und aktuelle Konsolen und kombiniert Retro-Elemente mit neuen Spielmechaniken.

Ankündigung beim Future Games Show Spring Showcase

Nordcurrent hat im Rahmen des Future Games Show Spring Showcase das Strategiespiel Defender of the Crown: The Legend Returns angekündigt. Das Remake des ursprünglich 1986 veröffentlichten Klassikers soll für PC (Steam, GOG), Nintendo Switch, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

Das Original galt vor allem auf dem Amiga als prägender Titel. Die Neuauflage übernimmt das grundlegende Konzept des historischen Strategiespiels, modernisiert jedoch Präsentation und Bedienung. Laut Entwickler wurde die Grafik überarbeitet und das Spielsystem an heutige Standards angepasst, ohne die Struktur des Originals vollständig zu verändern.

Mittelalterliches Strategiespiel mit bekannten Figuren

Inhaltlich bleibt das Szenario im mittelalterlichen England angesiedelt: Nach dem Tod des Königs und dem Verlust der Krone versuchen die Spieler als angelsächsischer Lord, rivalisierende normannische Fraktionen zu besiegen und die Macht im Land zu übernehmen. Dazu werden Territorien verwaltet, Armeen aufgestellt und diplomatische Beziehungen – unter anderem mit Figuren wie Robin Hood – gepflegt.

Zusätzlich sollen Ereignisse wie Burgbelagerungen, Ritterturniere oder Überfälle in separaten Spielszenen dargestellt werden. Grafisch setzt das Remake laut Nordcurrent auf eine Mischung aus 2,5D-Umgebungen, dynamischer Beleuchtung und hochauflösender Pixel-Art.

Drei Spielmodi geplant

Retromodus – orientiert sich stark am Original von 1986

– orientiert sich stark am Original von 1986 Klassikmodus – modernisierte Variante mit überarbeiteter Präsentation und Mechaniken

– modernisierte Variante mit überarbeiteter Präsentation und Mechaniken Königreich-Modus – neuer Roguelike-Modus mit Würfelmechanik und prozedural generierten Kampagnen

Defender of the Crown: The Legend Returns kann bereits auf Steam sowie in den digitalen Stores von Nintendo, PlayStation und Xbox auf die Wunschliste gesetzt werden. Weitere Details zum Umfang oder zum Erscheinungstermin liegen derzeit noch nicht vor.