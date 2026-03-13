Tabletop-RPG SOLASTA II startet im Early Access

Das Taktik-Rollenspiel Solasta II ist ab sofort im Early Access auf Steam verfügbar. Zum Start enthält die Vorabversion einen großen Teil des ersten Akts der Kampagne sowie zentrale Spielsysteme. Weitere Inhalte sollen im Verlauf der Entwicklung folgen.

Early-Access-Start mit erstem Kampagnenabschnitt

Mit dem Early-Access-Start beginnt für das Rollenspiel von Entwickler Tactical Adventures die nächste Entwicklungsphase. Spielerinnen und Spieler können bereits einen umfangreichen Teil der Kampagne erleben und sollen mit ihrem Feedback zur Weiterentwicklung bis zur finalen Veröffentlichung beitragen.

Der aktuelle Early-Access-Build deckt den Großteil von Akt 1 ab und führt auf den Kontinent Neokos. Dort geraten die Figuren in einen Konflikt, der politische, religiöse und übernatürliche Elemente verbindet. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe aus vier Geschwistern, die nach dem Tod ihrer Mutter wieder zusammenfinden und in ihre Heimat zurückkehren.

Gruppenerstellung und Klassen

Spieler stellen ihre Gruppe aus vier vollständig steuerbaren Charakteren zusammen. Neben Aussehen, Hintergrund und Persönlichkeit lassen sich auch Klasse und Abstammung festlegen. Zum Start stehen die Abstammungen Zwerg, Elf, Halbling und Mensch zur Auswahl. Insgesamt umfasst der Early Access sechs Klassen mit mehreren Unterklassen.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert und orientieren sich an den aktuellen Dungeons-&-Dragons-Regeln von 2024. Zusätzlich bietet die Vorabversion eine hexbasierte Weltkarte mit zufälligen Begegnungen, zeitlich begrenzten Ereignissen und optionalen Herausforderungen. Dialoge innerhalb der Gruppe sind vollständig vertont, wichtige Nebenfiguren werden von bekannten Sprecherinnen und Sprechern vertont.

Geplante Updates

Der Early Access ist laut Entwickler der Beginn einer längerfristigen Roadmap. Geplante Updates sollen unter anderem Multiplayer-Funktionen sowie ein höheres Level-Limit ergänzen.

Wichtige Inhalte des Early Access

Großteil von Akt 1 der Kampagne spielbar

der Kampagne spielbar Rundenbasierte Kämpfe nach den D&D-Regeln von 2024

4 spielbare Abstammungen: Zwerg, Elf, Halbling, Mensch

Zwerg, Elf, Halbling, Mensch 6 Klassen mit insgesamt 13 Unterklassen

mit insgesamt Vollständig vertonte Gruppen-Dialoge

Hexbasierte Weltkarte mit zufälligen Begegnungen

Start-Level-Limit: Stufe 4

Bekannte Sprecher im Spiel

Amelia Tyler (Baldur’s Gate 3, Hades 2)

Ben Starr (Final Fantasy XVI)

Devora Wilde (Baldur’s Gate 3)

Ellen Thomas (Arcane, Doctor Who)

Weitere Inhalte sollen im Laufe der Early-Access-Phase ergänzt werden. Ein konkreter Termin für die finale Version von Solasta II wurde bislang nicht genannt.