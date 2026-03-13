Öffentlicher Playtest zu Starfinder: Afterlight gestartet

Ein öffentlicher Playtest zu Starfinder: Afterlight gewährt erstmals Einblicke in das Sci-Fi-Rollenspiel von Epictellers Entertainment.

Die rund einstündige Beta führt Spieler in zentrale Systeme ein und stellt erste Charaktere, Schauplätze sowie Teile der Sprecherbesetzung vor.

Einführung in Charaktere und Spielsysteme

Der öffentliche Playtest bietet eine etwa 45 bis 60 Minuten lange Einführung in Starfinder: Afterlight. Spieler wählen dabei zwischen drei vorgefertigten Charakteren: einem menschlichen Soldaten, einem Vesk-Botschafter oder einem Shirren-Agenten.

Die Demo beginnt mit einer Bruchlandung im Vergnügungsviertel Hivemarket auf dem Planeten Akiton. Dort treffen Spieler erstmals auf ihre Begleiter und beginnen, das Schicksal von Captain Khali zu untersuchen. Während der Einführung erkunden sie das Viertel, interagieren mit der Spielwelt und lernen grundlegende Elemente des Kampfsystems kennen.

Erster Eindruck der Sprecherbesetzung

Der Playtest bietet zudem einen ersten Eindruck von der englischen Sprecherbesetzung. Zu hören sind unter anderem Neil Newbon als Preach, James Alexander als Sterling, Carolina Ravassa als Captain Khali sowie Roger Clark als Erzähler.

„Wir freuen uns sehr, dass die Spieler durch diesen kleinen Einblick in unser Abenteuer unser Spiel zum ersten Mal erleben können“, sagt Ricard Pillosu, CEO und Mitbegründer von Epictellers Entertainment. Der öffentliche Playtest soll laut Entwicklerteam dabei helfen, Feedback aus der Community zu sammeln und Systeme vor dem geplanten Early-Access-Start weiter zu überarbeiten.

Starfinder: Afterlight soll 2026 in den Early Access starten. Eine öffentlich zugängliche Demo ist laut Entwickler für den Sommer geplant. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website sowie über die Community-Kanäle des Studios.