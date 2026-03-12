Battlefield 6: Kostenlose Trial-Woche mit neuer Karte

Vom 17. März bis zum 24. März steht das All-Out Warfare-Erlebnis von Battlefield 6 im Rahmen einer kostenlosen Trial zur Verfügung.
Während des Testzeitraums haben Spieler:innen Zugriff auf vier Karten, darunter das felsige europäische Terrain von Kontaminiert sowie die weitläufigen Anlagen der neuen Karte Hagental-Basis.
Die Trial umfasst drei Playlists:
Einbruch der Nacht
- Enthält Team-Deathmatch, Squad-Deathmatch und Vorherrschaft. In dieser Playlist finden die Gefechte bei ausgeschalteter Beleuchtung statt, wodurch der Einsatz von Nachtsichtgeräten oder entsprechenden Aufsätzen erforderlich wird.
- Beinhaltet die neue Karte Hagental-Basis.
All-Out Warfare
- Umfasst den beliebten Modus Eroberung, die intensive Frontlinien-Schlacht Durchbruch sowie den mit dem globalen Launch eingeführten Modus Eskalation, der sich dynamisch mit neuen Kartengrenzen und zusätzlichen Fahrzeugen weiterentwickelt.
- Bietet vier Karten: Kontaminiert und Hagental-Basis aus Season 2, Eastwood aus Season 1 sowie Mirak-Tal aus der Day-One-Rotation.
Durchbruch (Casual)
- Eine zugängliche Variante des klassischen Modus, die einen entspannteren Einstieg in Battlefield 6 ermöglicht und dennoch Fortschritt sowie das Abschließen von Herausforderungen erlaubt.
- Setzt auf kleinere Teams mit 16 realen Spieler:innen (8 pro Seite) und 32 KI-Mitgliedern (16 pro Team).
- Enthält die Karten Hagental-Basis, Kontaminiert und Eastwood.
Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.