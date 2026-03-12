Tropico 7: Closed Beta startet Ende März – Anmeldung ist möglich

Tropico 7: Closed Beta startet Ende März – Eine Anmeldung dafür ist ab sofort möglich.

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios starten Ende März eine geschlossene Beta zu Tropico 7. Eine begrenzte Zahl an Spielerinnen und Spielern kann den Aufbaustrategietitel vorab testen und Feedback zu Kampagnenmissionen sowie zentralen Gameplay-Mechaniken geben.

Die Closed Beta beginnt am 31. März 2026 und läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen. Der Test findet auf Steam und Xbox PC statt. Laut Kalypso Media soll dabei vor allem Feedback zu grundlegenden Spielsystemen gesammelt werden.

Spielerinnen und Spieler erhalten im Rahmen des Tests Zugriff auf ausgewählte Inhalte aus mehreren Epochen des Spiels. Dazu gehören zwei Kampagnenabschnitte aus der Kolonialzeit und den Weltkriegen sowie zwei Szenario-Missionen aus der Zeit des Kalten Kriegs und der Modernen Ära. Die Beta unterstützt derzeit deutsche und englische Texte.

Interessierte können sich ab sofort bis zum 22. März für den Playtest bewerben. Ausgewählte Teilnehmende erhalten anschließend eine Einladung sowie Zugang zu einem Discord-Server, über den Feedback gesammelt werden soll.

Tropico 7 soll im Laufe des Jahres 2026 erscheinen. Das Spiel ist für PC (Steam und Epic Games Store), Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie Xbox PC angekündigt und wird außerdem im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein.

Wichtige Features laut Ankündigung

Kampagne mit fünf Karten , erneut mit El Presidente und seinem Berater Penultimo sowie einer neuen Gegenspielerin namens Victoria Guerra

, erneut mit El Presidente und seinem Berater Penultimo sowie einer neuen Gegenspielerin namens Victoria Guerra Verwaltung von Archipelen mit größeren Inseln als in bisherigen Serienteilen

als in bisherigen Serienteilen Terraforming-System , mit dem Landschaften verändert und Inseln neu gestaltet werden können

, mit dem Landschaften verändert und Inseln neu gestaltet werden können Überarbeitetes politisches System mit Fraktionen im Palastrat

mit Fraktionen im Palastrat Mehr als 20 Sandbox-Karten , zusätzliche Szenarien sowie zufallsgenerierte Karten

, zusätzliche Szenarien sowie zufallsgenerierte Karten Überarbeitetes Militärsystem mit direkterer Kontrolle über Einheiten

mit direkterer Kontrolle über Einheiten Anpassungsmöglichkeiten für Palast und El Presidente

