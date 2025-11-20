Moonlighter 2: The Endless Vault im Early Access Test

Mit Moonlighter 2: The Endless Vault von Digital Sun geht die ungewöhnliche Mischung aus knallhartem roguelike Action-RPG und cozy Fantasy Shop Simulator für PC und Konsolen in die zweite Runde.
Bereits im 2018 erschienenen Vorgänger Moonlighter war es eure Aufgabe, tagsüber ein Geschäft zu führen und in der Nacht gefährliche Dungeons zu erkunden und wertvolle Gegenstände abzustauben – die ihr dann im Shop verkaufen konntet. Das Spiel war recht erfolgreich und geht nun in die zweite Runde. Zwischenzeitlich haben die Entwickler übrigens nicht gefaulenzt und die Einnahmen des ersten Teiles verprasst, sondern mit The Mageseeker und Cataclismo zwei ganz brauchbare Spiele abgeliefert. Jetzt sind sie aber zu ihrem Erstlingswerk zurückgekehrt und haben mit Moonlighter 2: The Endless Vault eine Fortsetzung veröffentlicht. Diese baut auf dem ersten Teil auf und erweitert das Gameplay, die Grafik ist nun in 3D mit isometrischer Ansicht. Ihr müsst diesmal in verschiedene Dimensionen eintauchen, um wie gehabt Beute herbeizuschaffen und danach gewinnbringend verkaufen.
Will ist zurück
Das Leben eine Shopbesitzers in den meisten Fantasy-Spielen ist doch eigentlich recht geruhsam. Die Verkäufer sitzen (an den seltsamsten Orten) in ihren Shops oder zumindest Verkaufswagen und haben immer höchst interessante und nützliche Gegenstände im Angebot, die wir als Spieler dringend benötigen (oder zumindest gerne haben würden). Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, wo das ganze Zeug denn herkommt? Diese Frage beantwortet euch Moonlighter 2: The Endless Vault. Hier spielt ihr nämlich so einen Shopbesitzer – und zwar Will, den ihr bereits aus dem ersten Teil kennt (oder auch nicht). Und ihr müsst euch selber darum kümmern, dass ihr immer genug Zeug für all die Möchtegern-Helden in eurem Shop vorrätig habt. Jedes Teil, das ihr verkauft, müsst ihr zuvor höchstpersönlich und unter Einsatz eures Lebens aus einem Dungeon entfernt haben.
Zu Beginn des Spieles und nach Auswahl eines der drei Schwierigkeitsgrade beginnt die Geschichte. Das Dorf Rynoka aus dem ersten Teil wird von einem Monster aus einer anderen Dimension gestohlen, und Will muss zusammen mit seinen Freunden flüchten. Sie landen im etwas heruntergekommenen Dorf Tresnan, wo Will von Ms. Scratch einen neuen Shop erhält. Ms. Scratch ist nicht unbedingt die netteste Zeitgenossin, aber immerhin gibt sie Will die Möglichkeit, neu anzufangen. Ausgerüstet mit seinem großen Rucksack und einem Besen macht sich Will also an die Arbeit, um Monster zu vermöbeln und Relikte zu sammeln, die er dann im Shop verkaufen kann. Mit dem erzielten Gewinn könnt ihr in die anderen Unternehmen im Ort investieren, was indirekt auch eurem Shop hilft weiter zu wachsen. Im Laufe des Spieles schaltet ihr nicht nur neue Dekorationsgegenstände für euren Shop, sondern auch neue Waffen und Rüstungen frei. Über den im Dorf erschienenen Endless Vault reist ihr in andere Dimensionen, mit eurem Pendant könnt ihr jederzeit wieder nach Hause teleportieren – hoffentlich mit einem Rucksack voller Relikte. Die Auswahl der Relikte, die ihr mitnehmt, und die Platzierung in eurem Rucksack ist ein eigenes kleines Minispiel. Oft beeinflussen sich nämlich die Relikte gegenseitig, ihr müsst also aufpassen, was ihr wo einschlichtet (oder überhaupt mitnehmt).
Roguelike
Moonlighter 2: The Endless Vault ist ein Roguelike. Die Dungeons werden bei jedem Run neu generiert. Wenn ihr alle Lebenspunkte verloren habt, landet ihr zurück im Hub (dem Dorf Tresna). Dabei verlieren die ganzen während des Runs eingesackten Relikte ihren halben Wert. Ihr müsst also immer einschätzen, ob ihr weiter machen wollt oder mit eurem Pendant einfach Heim reist und den Run abbrecht. Im Dorf gibt es allerhand freundliche Kaufleute, die uns unterstützen, beispielsweise den Schmied Andrej, der neue Waffen erstellen kann, die Hexe Eris, die uns Heiltränke braut, die Gräfin, die uns bei der Innendekoration unseres Shops unterstützt, oder Sliver, der unseren Rucksack verbessert. Immer vorausgesetzt, dass wir über die entsprechenden Materialen, Blaupausen oder monetären Mittel verfügen.
Moonlighter 2: The Endless Vault ist als Early Access Spiel veröffentlicht worden. Die Entwickler sagen erst gar nicht, wie lange es noch bis zur Fertigstellung dauern soll, sondern geben nur an, dass sie noch weitere Inhalte hinzufügen werden und außerdem die Wünsche der Spieler berücksichtigen wollen. Das wäre eine nicht sonderlich vertrauenswürdige Aussage, wenn sie von einem unerfahrenen Entwickler kommen würde. Bei Digital Sun mache ich mir aber nicht so große Sorgen – immerhin haben sie in den letzten Jahren drei gute Spiele hintereinander veröffentlicht, und das aktuelle Moonlighter 2: The Endless Vault ist bereits in einem gut spielbaren Zustand. Es steht aber durchaus noch bei einigen Optionen, dass diese erst später eingebaut werden. Ich denke, Digital Sun wird es hinkriegen, wie angekündigt weitere Umgebungen zum Erkunden hinzuzufügen, die Anzahl der Gegner, Bosse und Beute zu erhöhen und zusätzliche NPCs, Quests und Story-Momente zu implementieren. Das sie Verbesserungen der Benutzeroberfläche und der Benutzerfreundlichkeit basierend auf dem Feedback der Spieler einbauen werden, klingt auch machbar. Nichtsdestotrotz – das Spiel ist aktuell unfertig und wird sich im Laufe der Entwicklung noch ändern.
Das Spiel braucht am PC mindestens 16 GB RAM und zumindest eine Grafikkarte der (unteren) Mittelklasse – eine Radeon RX580 (8GB) oder Nvidia GTX 1660 (6GB) sollte es laut Herstellerangabe schon sein. Kaufen könnt ihr es auf Steam oder GOG, ebenso im Epic, PlayStation oder Xbox Store.
Zusammenfassung
FAZIT
Moonlighter 2: The Endless Vault ist mehr als nur eine simple Fortsetzung. Es ist eine mit größerem Budget produzierte Weiterentwicklung, die den ersten Teil um neue Spielmechaniken in der 3D-Welt verbessert. Das wesentliche Spielelement sind die Kämpfe, in denen ihr Monster vermöbelt und danach Relikte einsammelt. Der Verkauf der Beute in eurem Geschäft ist dann wieder ein kleines Minispiel – ihr setzt den Preis fest, wählt das Display Case aus usw. Wer Spaß an dieser Mischung hat, für den ist Moonlighter 2: The Endless Vault eine klare Empfehlung.