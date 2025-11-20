Moonlighter 2: The Endless Vault im Early Access Test

Will ist zurück

Das Leben eine Shopbesitzers in den meisten Fantasy-Spielen ist doch eigentlich recht geruhsam. Die Verkäufer sitzen (an den seltsamsten Orten) in ihren Shops oder zumindest Verkaufswagen und haben immer höchst interessante und nützliche Gegenstände im Angebot, die wir als Spieler dringend benötigen (oder zumindest gerne haben würden). Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, wo das ganze Zeug denn herkommt? Diese Frage beantwortet euch Moonlighter 2: The Endless Vault. Hier spielt ihr nämlich so einen Shopbesitzer – und zwar Will, den ihr bereits aus dem ersten Teil kennt (oder auch nicht). Und ihr müsst euch selber darum kümmern, dass ihr immer genug Zeug für all die Möchtegern-Helden in eurem Shop vorrätig habt. Jedes Teil, das ihr verkauft, müsst ihr zuvor höchstpersönlich und unter Einsatz eures Lebens aus einem Dungeon entfernt haben.

Euer Leben besteht nicht nur aus dem Anbringen überteuerter Preisschilder auf irgendwelchen verrosteten Relikten und dem Aufwischen des dreckigen Bodens in eurem gut geheizten Geschäft, sondern aus knallharten Gefechten mit tödlichen Monstern in weit entfernten Dungeons. Die Kämpfe laufen ähnlich wie bei Hades ab – zuschlagen, abrollen, mit der Fernwaffe schießen, ausweichen. Eine Besonderheit sind dabei die Höhenunterschiede in den einzelnen Arenen. Fast immer stehen Gegner an erhöhten Positionen, die ihr nur per Fernwaffe bekämpfen könnt oder zu denen ihr erst einmal ein paar Stiegen hinaufsteigen müsst.

Zu Beginn des Spieles und nach Auswahl eines der drei Schwierigkeitsgrade beginnt die Geschichte. Das Dorf Rynoka aus dem ersten Teil wird von einem Monster aus einer anderen Dimension gestohlen, und Will muss zusammen mit seinen Freunden flüchten. Sie landen im etwas heruntergekommenen Dorf Tresnan, wo Will von Ms. Scratch einen neuen Shop erhält. Ms. Scratch ist nicht unbedingt die netteste Zeitgenossin, aber immerhin gibt sie Will die Möglichkeit, neu anzufangen. Ausgerüstet mit seinem großen Rucksack und einem Besen macht sich Will also an die Arbeit, um Monster zu vermöbeln und Relikte zu sammeln, die er dann im Shop verkaufen kann. Mit dem erzielten Gewinn könnt ihr in die anderen Unternehmen im Ort investieren, was indirekt auch eurem Shop hilft weiter zu wachsen. Im Laufe des Spieles schaltet ihr nicht nur neue Dekorationsgegenstände für euren Shop, sondern auch neue Waffen und Rüstungen frei. Über den im Dorf erschienenen Endless Vault reist ihr in andere Dimensionen, mit eurem Pendant könnt ihr jederzeit wieder nach Hause teleportieren – hoffentlich mit einem Rucksack voller Relikte. Die Auswahl der Relikte, die ihr mitnehmt, und die Platzierung in eurem Rucksack ist ein eigenes kleines Minispiel. Oft beeinflussen sich nämlich die Relikte gegenseitig, ihr müsst also aufpassen, was ihr wo einschlichtet (oder überhaupt mitnehmt).