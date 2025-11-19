Programm-Highlights der Vienna Comic Con 2025

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen startet die Jubiläumsausgabe der Vienna Comic Con, die von 22. bis 23. November tausende Besucher:innen aus ganz Europa willkommen heißt.

Nach dem bunten Auftakt des VIECC® Maskenballs am Freitag überzeugt die größte Popkultur-Messe Österreichs am Wochenende mit einem noch nie gesehenen Gäste-Lineup: Elijah Wood, Manu Bennett, Brian Krause und „Gossip Girl“-Star Jessica Szohr führen die Riege hochkarätiger Headliner an. In ihrem Jubiläumsjahr präsentiert die Vienna Comic Con exklusive Programm-Highlights und Überraschungen, wie die limitierte VIECC®-Briefmarke und die legendären VIECC® Cosplay Championships.

Auf 42.000 m2 verschmilzt Popkultur zum Live-Erlebnis. Kultserien treffen auf Comics, Gaming auf Cosplay, internationale Stars auf lokale Szenegröße. Die Mission bleibt dieselbe – Popkultur zum Anfassen und Begegnungen, die man nicht streamen kann, sondern nur live erlebt. Rund 40.000 Besucher:innen reisen jedes Jahr zur VIECC® an, um ihre Held:innen zu treffen und in das bunte Universum aus Fantasy, Film, Games und Fandom einzutauchen. Mehr als 600 Aussteller:innen liefern dazu ein volles Programm aus Art, Merch, Collectibles, Panels, Signings, Fotomomenten und Entertainment. „Zum zehnjährigen Jubiläum wollten wir ein Wochenende schaffen, das die ganze Bandbreite der VIECC® zeigt – von großen Namen auf der Bühne über kreative Köpfe aus Comic, Cosplay und Literatur bis hin zu besonderen Exklusivitäten wie der limitierten The Witcher 3-Briefmarke. Uns ist wichtig, dass sich die Community an diesem Wochenende wiederfindet und das beste Wochenende des Jahres erlebt“, so Patrick Krippner und Chang Xue, Veranstalter der Vienna Comic Con.

Mehr Stargäste denn je: Die Headliner der VIECC® 2025

Bei den Schauspiel-Gästen setzt die Vienna Comic Con 2025 auf bekannte Gesichter und wahre Popkultur-Legenden: Elijah Wood, als Frodo Beutlin aus der „Herr der Ringe“-Trilogie bekannt, ist einer der großen Headliner des Wochenendes. Ebenfalls dabei: Craig Parker („Herr der Ringe“, „Spartacus“), Manu Bennett („Arrow“, „Spartacus“), Brian Krause (Leo aus „Charmed“) und Jessica Szohr, die als Vanessa in „Gossip Girl“ Kultstatus erlangte.

Auch auf der kreativen Seite präsentiert die VIECC® starke Namen: Arild Midthun, einer der bekanntesten Disney-Zeichner Europas, bringt seine Version von Donald Duck nach Wien. Aus Japan kommt Toshihiro Kawamoto, der als Charakterdesigner und Animationsdirektor an Produktionen wie „Cowboy Bebop“ und „My Hero Academia“ beteiligt war. Im Cosplay-Bereich ist mit Yaya Han eine der international bekanntesten Cosplayerinnen vor Ort. Für viele österreichische Leser:innen ist zudem Thomas Brezina ein besonderer Stargast – seine Geschichten haben Generationen begleitet und geprägt.

Passend zu den Schauspiel-Headlinern ist mit Timmo Niesner auch die deutsche Stimme von Elijah Wood in Wien. Darüber hinaus sorgen bekannte Creator und Influencer wie DoktorFroid und Jodie Calussi für unterhaltsame Programmpunkte auf den Stages und verbinden die Online-Community mit dem Live-Erlebnis vor Ort.

VIECC® – Facts & Figures

DAS Top-Event für Popkultur und Gaming in Österreich

Von 22. bis 23. November 2025 in der Messe Wien

Knapp 40.000 Besucher:innen

Über 600 Aussteller:innen auf ca. 42.000 m2 Fläche

Programm im Überblick: Anime & Manga, Comics & Graphic Novels, Cosplay, Fantasy & Sci-Fi, Gaming & eSports, Film & TV, Kunst & Kultur, Brettspiele & TCG, Vorträge & Panels, Autogramm- & Foto-Stunden, uvm.

Erfolgreiche Veranstaltung seit 2015, jährlich in der Messe Wien

Veranstalter: AEE – expo-experts.at