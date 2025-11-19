Gemeinsame Ankündigung von Epic Games und Unity

Unity und Epic Games haben heute angekündigt, gemeinsam Unity-Spiele zu Fortnite zu bringen und so mehr Chancen und Mehrwert für Spieler und Entwickler zu schaffen.

Fortnite ist mit mehr als 500 Millionen registrierten Konten weltweit eines der größten Spiele-Ökosysteme der Welt. Entwickler werden nun die Möglichkeit haben, Unity-Spiele in Fortnite zu veröffentlichen und an der Fortnite-Creator-Economy teilzuhaben.

Außerdem wurde heute auf der alljährlichen Unity Developer Conference angekündigt, dass Unity Unreal Engine-Support auf ihre plattformübergreifende Commerce-Plattform bringen wird. Durch diesen Schritt erhalten Unreal-Entwickler mehr Optionen, um alles von ihren digitalen Katalogen und Zahlungsanbietern bis hin zu Webshops für PC, Mobilgeräte und Web zu verwalten. Schon Anfang nächsten Jahres werden Entwickler die Preisgestaltung, besondere Angebote und Live-Operationen mit Unreal Engine verwalten können.

„Wir freuen uns, mit Epic Games zusammenzuarbeiten, um mehr Möglichkeiten für Spieleentwickler weltweit zu schaffen“, sagte Matt Bromberg, Präsident und CEO von Unity. „Wahlfreiheit und offene Systeme schaffen Wachstum für alle im Gaming-Ökosystem.“

„Wie in der Anfangszeit des Internets sind wir der Meinung, dass Unternehmen zusammenarbeiten müssen, um das offene Metaverse interoperabel und fair zu gestalten“, sagte Tim Sweeney, Gründer und CEO von Epic Games. „In Zusammenarbeit mit Unity helfen wir Entwicklern, tolle Spiele zu entwickeln, größere Zielgruppen zu erreichen und erfolgreich zu sein.“

Weitere Details zu dieser Partnerschaft und zum Startzeitpunkt werden im nächsten Jahr bekannt gegeben.

Unite führt über 1.500 Entwickler für technische Sitzungen, Networking und praktisches Lernen zusammen. Die Keynote wird hier noch heute um 10 Uhr MEZ live übertragen. Die Aufzeichnungen sind kurz darauf auf dem YouTube-Kanal von Unity verfügbar.