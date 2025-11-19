The Witcher in Concert geht 2026 weiter – Stop auch in Wien

CD PROJEKT RED freut sich bekannt zu geben, dass The Witcher in Concert aufgrund der großen Nachfrage offiziell für eine zweite Europatournee im Jahr 2026 zurückkehrt – inklusive mehreren neuen Städten und Ländern.

The Witcher in Concert feiert das 10-jährige Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt mit einem immersiven Live-Erlebnis, das eine speziell arrangierte Version der Musik des Spiels präsentiert.

Nach einer erfolgreichen internationalen Tournee durch Nordamerika und Europa wird The Witcher in Concert 2026 mit Touren in Asien und einer zweiten Tournee durch Europa fortgesetzt.

Der exklusive Ticket-Vorverkauf beginnt am 19. November 2025 für alle, die für den The Witcher in Concert-Newsletter registriert sind, gefolgt vom regulären Verkauf am 21. November.

The Witcher in Concert, das 10 Jahre The Witcher 3: Wild Hunt feiert, erweckt den zeitlosen Soundtrack des Open-World-Rollenspiels mit modernsten visuellen Effekten und eigens für diesen Anlass arrangierter Musik zum Leben – unter der Aufsicht von The Witcher 3-Co-Komponist Marcin Przybyłowicz. Die Stücke werden von einem 14-köpfigen Ensemble-Orchester aufgeführt, darunter Percival Schuttenbach – den Co-Komponisten des Spiels, die gleich für mehrere ikonische Tracks bekannt sind.

Nach der derzeit laufenden, ausverkauften Europatournee, die Ende November ihr letztes Konzert geben wird, ist nun eine zweite Konzertreihe für den Herbst 2026 bestätigt. Beginnend in Dublin, Irland am 21. Oktober 2026 und mit Auftritten in über 25 Städten verspricht die zweite Europatournee von The Witcher in Concert dieselbe Magie und Intensität, die bereits 2025 zahlreiche Zuschauer begeisterte.

Die vollständige Liste der bisher angekündigten Veranstaltungsorte für die Europatournee 2026:

Dublin, Irland — Vicar Street | 21. und 22. Oktober 2026

Manchester, England — O2 Apollo | 24. Oktober 2026

York, England — Barbican | 25. Oktober 2026

Glasgow, Schottland — Royal Concert Hall | 26. Oktober 2026

Liverpool, England — Philharmonic Hall | 27. Oktober 2026

Wolverhampton, England — Civic Hall | 28. Oktober 2026

London, England — Eventim Apollo | 29. Oktober 2026

Bristol, England — Beacon | 30. Oktober 2026

Stockholm, Schweden — Annexet | 2. November 2026

Berlin, Deutschland — Tempodrom | 4. November 2026

Danzig, Polen — Ergo Arena | 5. November 2026

Krakau, Polen — Tauron Arena | 6. November 2026

Budapest, Ungarn — MVM Dome | 7. November 2026

Prag, Tschechien — O2 Universum | 8. November 2026

Nürnberg, Deutschland — Kia Arena | 9. November 2026

Bratislava, Slowakei — Incheba Arena | 10. November 2026

Wien, Österreich — Stadthalle | 11. November 2026

Paris, Frankreich — Le Grand Rex | 13. November 2026

Gent, Belgien — Capitole | 14. November 2026

Eindhoven, Niederlande — Muziekgebouw | 15. November 2026

Düsseldorf, Deutschland — Mitsubishi Electric Halle | 16. November 2026

Lyon, Frankreich — Radiant-Bellevue | 18. November 2026

Frankfurt, Deutschland — Jahrhunderthalle | 19. November 2026

Esch-sur-Alzette, Luxemburg — Rockhal | 20. November 2026

Zürich, Schweiz — The Hall | 21. November 2026

Mailand, Italien — Teatro Arcimboldi | 22. November 2026

Rotterdam, Niederlande — De Doelen | 28. November 2026

Groningen, Niederlande — Martiniplaza | 29. November 2026

Ein exklusiver Vorverkauf für Newsletter-Abonnenten von The Witcher in Concert beginnt am 19. November um 10:00 Uhr MEZ und läuft bis zum 20. November um 23:59 Uhr MEZ, gefolgt vom allgemeinen Verkauf am 21. November um 10:00 Uhr MEZ.

Jede Station der Tour wird außerdem einzigartige, limitierte Merchandise-Artikel zum Kauf anbieten.

The Witcher in Concert startete im August mit einer Premiere während der gamescom 2025 in Köln. Nach einer erfolgreichen Tournee durch die USA wurde kürzlich eine Asien-Tournee für Anfang 2026 angekündigt.