Razer kündigt ultradünnes Glas-Mauspad Atlas Pro an

Razer erweitert sein Zubehörportfolio um das Atlas Pro, ein neues Gaming-Mauspad aus Glas. Das Modell soll laut Hersteller nur 1,9 Millimeter dünn sein, richtet sich an kompetitive Spieler und ist ab sofort für 139,99 Euro erhältlich.

Razer hat mit dem Atlas Pro ein neues Gaming-Mauspad aus Glas vorgestellt. Das Modell soll laut Hersteller mit 1,9 Millimetern Bauhöhe das derzeit dünnste Glas-Mauspad für den Gaming-Bereich sein und richtet sich vor allem an Spieler, die Wert auf eine flache Auflage und gleichmäßige Gleiteigenschaften legen.

Ausrichtung auf Präzision und flaches Design

Das Mauspad setzt auf eine gehärtete Glasoberfläche mit mikrogeätzter Textur, die präzises Tracking und ein reibungsarmes Gleiten ermöglichen soll. Razer nennt dabei insbesondere kompetitive Spieler sowie Nutzer von FPS- und Aim-Training-Titeln als Zielgruppe. Die Glasschicht selbst ist laut Unternehmen 1,1 Millimeter dick, hinzu kommt eine vollflächig gummierte Unterseite, die für mehr Halt auf dem Schreibtisch sorgen soll.

Größere Fläche und robuste Oberfläche

Neben der geringen Bauhöhe hebt Razer auch die Verarbeitung hervor. Das Atlas Pro verfügt über CNC-gefräste, abgerundete Kanten und misst 500 x 400 Millimeter. Im Vergleich zum bisherigen Modell soll die Nutzfläche damit um 11 Prozent gewachsen sein. Die Oberfläche ist laut Hersteller mit einer Schutzbeschichtung versehen und auf Kratzfestigkeit ausgelegt.

Preis und Verfügbarkeit

Preislich liegt das Razer Atlas Pro bei 139,99 Euro. Es ist ab sofort über die offizielle Produktseite von Razer, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Eine White Edition wurde ebenfalls angekündigt, einen konkreten Termin dafür gibt es derzeit aber noch nicht.

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