Rayman Legends Retold erscheint am 1. Oktober

Ubisoft hat Rayman Legends Retold angekündigt. Die Neuinterpretation des 2013 veröffentlichten Platformers erscheint am 1. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC und mehrere Cloud-Dienste.

Ubisoft hat Rayman Legends Retold im Rahmen der aktuellen State of Play offiziell vorgestellt. Das Spiel entsteht bei Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan und soll am 1. Oktober 2026 für Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, GeForce Now, Blacknut sowie PC über Ubisoft Connect, Steam und den Epic Games Store erscheinen.

Bei Rayman Legends Retold handelt es sich um eine überarbeitete Neuinterpretation von Rayman Legends aus dem Jahr 2013. Laut Ubisoft umfasst die neue Fassung unter anderem 3D-Grafik, eine neue Geschichte, vollständig vertonte Zwischensequenzen, eine zusätzliche sechste Welt, vier neue Musik-Level, Drachenritte, neue Herausforderungen in der Cave of Trials und eine überarbeitete Version des Multiplayer-Modus Kung Foot.

Im Mittelpunkt stehen erneut Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus und Murphy. Die Gruppe reist durch die Lichtung der Träume, um eine neue Bedrohung aufzuhalten. Spielbar ist das Abenteuer allein oder im lokalen Koop-Modus mit bis zu vier Personen. Auch der Soundtrack wird erweitert und kombiniert bekannte Stücke mit neuen Kompositionen von Christophe Héral und Grant Kirkhope.

Die Standard Edition soll laut Pressemitteilung 39,99 Euro kosten und neben dem Hauptspiel auch Rayman Origins: Enhanced Edition enthalten. Diese Version bietet 4K-Auflösung, 60 FPS, neue Sammelobjekte und Belohnungen sowie Komfortfunktionen wie haptisches Feedback für kompatible Controller. Vorbesteller erhalten das Hoodlum Havoc Paket mit zwei Kostümen für Rayman und Globox, inspiriert von Rayman 3: Hoodlum Havoc.

Zusätzlich sind eine rein digitale Deluxe Edition, eine physische Launch Edition und ein digitales Deluxe Upgrade Paket geplant. Die Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel und Rayman Origins: Enhanced Edition ein Retro-Paket mit vier Kostümen sowie eine Art Gallery. Die Launch Edition umfasst zusätzlich eine gedruckte Karte der Lichtung der Träume, drei Lithografien und ein Slipcase. Laut Pressemitteilung ist bei MediaMarkt/Saturn außerdem ein Schlüsselanhänger als exklusiver Vorbestellerbonus vorgesehen; diese Händlerangabe wurde in der offiziellen Ubisoft-News nicht gesondert aufgeführt.

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