SILENT HILL: Townfall erscheint am 24. September für PS5 und PC

Konami hat den Release-Termin für SILENT HILL: Townfall genannt: Der Psychohorror-Titel erscheint am 24. September 2026 für PlayStation 5 sowie PC via Steam und Epic Games Store. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

SILENT HILL: Townfall wird von Screen Burn entwickelt und gemeinsam von Annapurna Interactive und Konami veröffentlicht. Das eigenständige Horrorspiel spielt auf der schottischen Insel St. Amelia und wird vollständig aus der Ego-Perspektive erlebt. Im Mittelpunkt steht Simon Ordell, der auf die Insel zurückgerufen wird, um sich seiner Verbindung zu dem Ort und dessen Bewohnern zu stellen.

Spielerisch setzt SILENT HILL: Townfall auf Erkundung, Ausweichen vor Gefahren, Fluchtsequenzen, Kämpfe und Rätsel. Simon verfügt dabei nur über ein begrenztes Arsenal an Waffen und Werkzeugen. Eine zentrale Rolle spielt der sogenannte CRTV, ein tragbarer Röhrenfernseher, mit dem instabile Signale aufgespürt werden können.

Parallel zur Terminankündigung hat Konami einen neuen Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in Schauplatz, Atmosphäre und Spielmechaniken gibt. Weitere Informationen bietet die offizielle Webseite zu SILENT HILL: Townfall.

Für Vorbesteller der physischen Standard Edition sowie der digitalen Standard- und Digital Deluxe Edition sind digitale Extras vorgesehen. Genannt werden alternative Designs für den CRTV, ein alternatives Outfit für Simon, Auszüge aus dem Soundtrack und ein digitales Artbook. Die Digital Deluxe Edition bietet außerdem 48 Stunden Early Access. Bei ausgewählten Händlern in der EMEA-Region ist für Vorbesteller der physischen Version zusätzlich ein SteelBook erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Laut Konami hat sich die SILENT HILL-Reihe bis Ende März 2026 weltweit über 17,1 Millionen Mal verkauft. Die Angabe basiert auf internen Erhebungen und umfasst ausgelieferte physische Versionen, digitale Verkäufe sowie Abonnement-Dienste.

Fakten zu SILENT HILL: Townfall