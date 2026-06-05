Elden Ring Tarnished Edition erscheint Ende August für Nintendo Switch 2

Elden Ring Tarnished Edition hat einen konkreten Termin für Nintendo Switch 2: FromSoftware und Bandai Namco veröffentlichen die neue Version am 28. August 2026. Enthalten sind das Hauptspiel, die Erweiterung Shadow of the Erdtree und zusätzliche Inhalte.

FromSoftware und Bandai Namco Entertainment bringen Elden Ring Tarnished Edition am 28. August 2026 auf Nintendo Switch 2. Die Fassung enthält das ursprüngliche Open-World-Action-RPG sowie die Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von Bandai Namco Entertainment Europe.

Neu in der Tarnished Edition sind zwei zusätzliche Startklassen, neue Rüstungen für Charaktere sowie Anpassungsmöglichkeiten für Sturmwind, das Spektralross der Spielfigur. Diese Zusatzinhalte sollen laut Ankündigung auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam separat erhältlich sein.

Inhaltlich bleibt Elden Ring ein Open-World-Action-RPG in einer Fantasywelt, die unter der Leitung von Hidetaka Miyazaki entstand und mit Beiträgen von George R. R. Martin konzipiert wurde. Spielerinnen und Spieler erkunden das Zwischenland, stellen sich Bosskämpfen und entwickeln ihre Figur über Ausrüstung, Fähigkeiten, Waffen und Rüstungen weiter.

Die Erweiterung Shadow of the Erdtree führt die Geschichte des Hauptspiels fort und verlagert das Abenteuer in ein neues Gebiet rund um Miquella. Laut Bandai Namco hat sich Elden Ring weltweit 30 Millionen Mal verkauft und erhielt mehr als 400 Nominierungen als „Spiel des Jahres“.

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