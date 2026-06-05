ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE zeigt Gameplay in neuem Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe hat einen System-Übersichtstrailer zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE veröffentlicht.

Dieser liefert einen Einblick in die actionreichen Luftkämpfe, die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten sowie die Superwaffen-Schlachten, die Spielende im neusten Teil der ACE COMBAT-Reihe erwarten. Das Spiel erscheint am 02. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam).

Neben den Luftkämpfen spielt in ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE auch die Vorbereitung vor jedem Einsatz eine wichtige Rolle. Spielende erhalten Zugriff auf eine große Auswahl real existierender sowie eigens für das Spiel entwickelter Flugzeuge. Je nach Missionsziel und persönlichem Spielstil gilt es, das passende Flugzeug auszuwählen. Durch die Anpassung mit Upgrade-Teilen und Spezialwaffen können die Kampfflugzeuge individuell auf jede Mission zugeschnitten werden.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE ist der erste Hauptteil der Reihe seit sieben Jahren und führt Spielende zurück in das fiktive Universum Strangereal. Mithilfe der Unreal Engine 5 sowie der „Cloudly”-Technologie liefert das Spiel ein realistisches und mitreißendes Flugerlebnis.

Alle, die die Deluxe Edition besitzen, erhalten ab dem 29. September 2026 im Rahmen des Early Access vorzeitigen Zugang zum Spiel. Der offizielle Release für alle erfolgt dann am 02. Oktober. Vorbestellungen sind für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam) verfügbar.

Weitere Informationen zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE und anderen Titeln von Bandai Namco Entertainment Europe sind hier verfügbar: https://www.bandainamcoent.eu.