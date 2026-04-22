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AION 2 erscheint 2026 für PC auf Steam und PURPLE

von Hannes Linsbauer0

NC America hat den PC-Release von AION 2 für 2026 bestätigt. Das MMORPG soll über Steam und PURPLE erscheinen und setzt laut Ankündigung auf eine speziell für den globalen Markt entwickelte PC-Version.

NC America hat den Start von AION 2 für PC im Laufe dieses Jahres angekündigt. Die globale Version des MMORPGs soll über Steam und die Plattform PURPLE veröffentlicht werden. Laut Publisher wurde diese Fassung gezielt für den internationalen PC-Markt entwickelt. Weitere Informationen will das Team im Mai vorstellen.

Zu den bestätigten Eckpunkten zählen regionale Serverstandorte in Nordamerika, Südamerika, Europa und Japan. Außerdem soll AION 2 zum Start in zehn Sprachen verfügbar sein, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch und Koreanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch und Russisch.

Inhaltlich stellt NC America vor allem die Bewegungsfreiheit in den Vordergrund. Spieler sollen frei fliegen, Unterwasserbereiche erkunden und Luftkämpfe in PvE- und PvP-Inhalten bestreiten können. Zudem ist von Solo-Inhalten, Vier-Spieler-Dungeons, Acht-Spieler-Raids, Arenen sowie groß angelegten Realm-vs-Realm-Kämpfen die Rede. Auch der aus dem ersten AION bekannte Abyss-Bereich soll zurückkehren.

Nach Angaben des Publishers ist die Welt von AION 2 36-mal größer als jene des Originals. Das Kampfsystem soll klassisches Tab-Targeting mit schnellerem Kampftempo sowie stärkerem Fokus auf Timing und Positionierung verbinden. Hinzu kommen acht Klassen und umfangreiche Charakteranpassungen. Die Handlung spielt 200 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils.

Fakten

  • Spiel: AION 2
  • Release: 2026
  • Plattformen: PC, Steam, PURPLE
  • Serverregionen: Nordamerika, Südamerika, Europa, Japan
  • Sprachen: 10, darunter Deutsch
  • Weitere Infos: neue Details im Mai angekündigt
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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