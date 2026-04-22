Blades of Fire: Demo auf Steam erhält mit Version 2.0 einen Foto-Modus

MercurySteam und 505 Games erweitern die Steam-Demo von Blades of Fire um einen Foto-Modus. Das Feature ist Teil von Version 2.0, die am 14. Mai auf Steam erscheint und kostenlos auch für weitere Plattformen folgen soll.

MercurySteam und 505 Games haben für die Steam-Demo von Blades of Fire ein Update auf Version 2.0 angekündigt. Im Mittelpunkt der ersten Präsentation zur neuen Video-Reihe steht ein Foto-Modus, der laut Publisher ab sofort in der Demo verfügbar ist.

Mit dem Update soll der Foto-Modus umfangreiche Kameraeinstellungen bieten. Genannt werden unter anderem freie Kamerapositionierung, Anpassungen bei Blickwinkel, Höhe, Sichtfeld und Rollbewegung sowie eine optionale Rasteranzeige für die Bildkomposition.

Zusätzlich sollen sich Schärfentiefe, Belichtung, Kontrast und Sättigung anpassen lassen. Auch getrennte Einstellungen für die Rot-, Grün- und Blau-Kanäle sowie verschiedene visuelle Effekte sind laut den Angaben enthalten. Der Modus soll zudem in weiten Teilen auch während Zwischensequenzen nutzbar sein.

Die überarbeitete Version 2.0 erscheint am 14. Mai für Steam auf dem PC. Zeitgleich soll das Update kostenlos auch für die bereits angekündigten Versionen auf PS5, Xbox und im Epic Games Store bereitgestellt werden.

Eine Demo von Blades of Fire ist bereits auf Steam verfügbar.

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