Planet of Lana 2 im Test

Lana und Mui – gemeinsam unterwegs

Zu Beginn des Spieles erkunden wir, die rund 14 Jahre alte Lana, zusammen mit unserer kleinen, vielleicht 8 Jahre alten Nichte die Umgebung. Die Kleine kann recht gut auf sich aufpassen, aber wir werden von überdimensionierten, lichtscheuen Spinnenwesen oder großen elektrisierenden Fischen ebenso wie von den tödlichen und unter Starkstrom stehenden Relikten der alten Welt schnell einmal getötet. Bald schließt sich Mui unserer Gruppe an. Wir können laufen, springen, uns ducken, an Seilen hochklettern oder schwingen, bei Hotspots Knöpfe drücken oder Hebel ziehen, verschiedene Geräte schieben, schwimmen, tauchen, uns im hohen Gras verstecken oder Mui streicheln. Mui können wir jederzeit zu uns rufen, ihn (sie?) an bestimmten Stellen warten lassen – und erstmals auch mehr oder weniger direkt steuern. Die Bewegungssteuerung von Mui erfolgt nur indirekt, indem wir die Stelle markieren, zu der Mui laufen soll. Mui hat eine spezielle Fähigkeit (eine Art elektrisches Feld erzeugen), die wir jederzeit auslösen können. Mui kann auch wie im ersten Teil mit manchen Hotspots interagieren und beispielsweise Seile durchbeißen. Mit diesem Repertoire an Fähigkeiten unserer zwei Protagonisten müssen wir vorankommen – im Regelfall von der einen Seite des Bildschirms zur anderen. Dabei gilt es, Gegnern auszuweichen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Türen zu öffnen usw. Dabei müsst ihr euch die Gegend genau anschauen – wo kann ich klettern, was kann ich aktivieren, wo schicke ich Mui hin? Interaktionsmöglichkeiten sind grafisch meist gut (gelb) hervorgehoben, und wenn ihr ein Leben verliert fangt ihr einfach beim Bildschirmanfang wieder an.

Auf Novo hat sich seit dem Ende des ersten Teiles einiges verändert. Durch die neu entdeckte Technologie der Roboter haben sich verschiedene Gruppierungen gebildet, und vor allem die Dijinghala sind nicht unbedingt die Freundlichsten. Sie beuten mit der neuen Technologie Novo gnadenlos aus, während die Wemari genau das Gegenteil sind – sie lehnen die moderne Technik vollkommen ab. High-Tech und unberührte Natur prallen aufeinander – und Lana’s kleine Nichte wird schwer verletzt. Kann Lana ihre Nichte – oder ganz Nova – retten?

Die Charaktere in Planet of Lana II sprechen eine Fantasiesprache (voll vertont). Einige wenige Schlüsselsequenzen sind mit Untertiteln versehen, die meisten Stellen jedoch nicht. Das ist eine absichtliche Entscheidung der schwedischen Entwickler, um jedem Spieler seine eigene Interpretation der Ereignisse zu ermöglichen… mir wären durchgehende Untertitel (oder gleich eine ordentliche lokalisierte Vertonung) jedenfalls lieber gewesen.