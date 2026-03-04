Tau Ceti ruft: Marathon erscheint am 5. März

Das offizielle Musikvideo zu „In Death We’ve Just Begun“ ist ab sofort verfügbar. Harmony Korine und Sam Goldwater haben Regie geführt und es gibt brandneue Musik von Poppy und Son Lux zu hören.

Marathon, das neue Spiel von den Machern von Halo und Destiny, erscheint morgen, am 5. März, um 19:00 Uhr MEZ* für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam und bietet volle Cross-Play- und Cross-Save-Funktionalität.**

Bungie hat ein originelles Musikvideo veröffentlicht, das im Marathon-Universum spielt und einen Einblick in den riskanten Job eines Runners auf Tau Ceti IV gibt. Der Film wurde von Harmony Korine und Sam Goldwater gedreht und enthält brandneue Musik von Ryan Lott von Son Lux sowie Texte von Poppy.

„In Death We’ve Just Begun“

Geschrieben und aufgeführt von Ryan Lott und Son Lux

Gesang und Text von Poppy

Gemischt von Chris Tabron bei Rumours, Brooklyn

Mastering von Dave Kutch im Mastering Palace, New York City

Wir stellen die Saisons in Marathon vor

Wir gewähren einen Einblick in die sich ständig weiterentwickelnden, dreimonatigen Saisons von Marathon. Diese sind voller neuer Spielinhalte, Ausrüstung, Geschichten, Zonenänderungen und Fortschrittsupdates – ganz ohne Erweiterungen.

In diesem Blog-Post wird erläutert, wie Bungie plant, den Survival-Extraction-Shooter in jeder Saison mit neuen Funktionen weiterzuentwickeln, um somit die Grundlage für einen langfristigen Support von Marathon zu schaffen.

**Für Cross-Save ist eine Internetverbindung erforderlich, und für jedes System, auf dem man spielt: 1) eine mit dem eigenen System kompatible Kopie des Spiels Marathon (andere Versionen sind separat erhältlich) und 2) ein mit dem eigenen Bungie.net-Konto verknüpftes Systemnetzwerkkonto.