The Division Resurgence startet am 31. März

Ubisoft hat im Rahmen des „10th Anniversary Showcase“ zu The Division den Veröffentlichungstermin von The Division Resurgence bekannt gegeben. Der Free-to-play-Titel erscheint am 31. März 2026 weltweit für iOS- und Android-Geräte.

Bei The Division Resurgence handelt es sich um einen Third-Person-RPG-Shooter für mobile Plattformen, der die Reihe erstmals in einer eigens für Smartphones und Tablets umgesetzten Form fortführt. Laut Ubisoft setzt das Spiel auf eine offene Spielwelt in New York City und soll zentrale Elemente der Hauptreihe auf mobile Geräte bringen.

Dazu zählen unter anderem bekannte PvEvP-Modi wie die Dark Zone und Conflict. Inhaltlich ordnet sich The Division Resurgence zwischen den Ereignissen von The Division und The Division 2 ein und soll dabei eine eigene Perspektive auf wichtige Story-Abschnitte dieser Zeitspanne bieten.

Wer sich vorab für das Spiel registriert und den automatischen Download aktiviert, erhält zum Start zusätzliche Ingame-Belohnungen.

Weitere Informationen zu The Division Resurgence stellt Ubisoft auf der offiziellen Webseite des Spiels bereit.