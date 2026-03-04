Indie World-Präsentation stellt Spiele vor, die für Nintendo Switch und Switch 2 kommen

Eine neue Indie World-Präsentation stellt Spiele vor, die für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen. Zu den Highlights gehören unter anderem Rotwood, Blighted, Blue Prince und Minishoot‘ Adventures

Die gestrige Indie World-Präsentation enthüllte eine breite Palette an Indie-Spielen der unterschiedlichsten Genres und Gameplay-Arten. Diese Titel werden 2026 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch oder für beide Konsolen erscheinen.

Die Präsentation enthielt viele Updates und Neuankündigungen unabhängiger Vertriebs- und Entwicklungspartner.

Die Präsentation im Überblick:

Rotwood von Klei Entertainment : In diesem stylischen Sidescroller-Koop-Action-Kampfspiel von Klei Entertainment, dem Studio hinter Don’t Starve , wählen die Spieler:innen ihre Waffe, meistern ein vielfältiges Kampfsystem und verfeinern ihre Ausstattung. Der Kampf gegen widerlich deformierte Bestien führt durch gefährliche Wald-Arenen und kann allein oder mit bis zu drei Freundinnen und Freunden, lokal*1 oder online*2, geführt werden. Vorankommt am besten, wer in herausfordernden Bosskämpfen, die Gelegenheit zur Übung und Perfektionierung bieten, an seinen Fertigkeiten feilt und so viel Beute macht wie möglich. Rotwood schlägt sich heute im Laufe des Tages als Konsolen-Exklusivtitel auf Nintendo Switch 2 durch.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Spielen zeigte die Präsentation eine Montage weiterer Titel, die für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen werden:

Outbound von Square Glade Games und Silver Lining Interactive : In diesem entspannenden, losgelösten Erkundungsspiel wird ein leerer Campingwagen zu einem heimeligen Wunschzuhause. Es kann allein oder online*2 im Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler:innen gespielt werden. Die stellen Arbeitsstationen her, nutzen erneuerbare Energien, verbessern und gestalten ihr Fahrzeug um, pflanzen Getreide und erkunden eine farbenfrohe Welt. Outbound tuckert ab 23. April auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch . Eine kostenlose Demo wird heute im Laufe des Tages verfügbar sein.

Anmerkungen:

*1 Für Mehrspieler-Modi können zusätzliches Zubehör, zusätzliche Spiele und/oder zusätzliche Konsolen erforderlich sein, die separat erhältlich sind.

*2 Für das Online-Spiel sind eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft (separat erhältlich) und ein Nintendo-Account erforderlich. Nicht in allen Ländern verfügbar. Für die Nutzung von Online-Funktionen wird eine Internetverbindung benötigt. Die relevanten Nutzungsbedingungen finden Anwendung. Weitere Informationen sind zu finden unter nintendo.com/de-de/nintendoswitchonline

*3 Eine Nintendo Switch 2-Konsole wird benötigt, um eine GameShare-Session zu starten. Spieler, die ein Spiel über GameShare erhalten, können dieses Spiel nur während der Session spielen, in der das Spiel mit ihnen geteilt wird. Nach Ende der Session kann das geteilte Spiel nicht weitergespielt werden.

*4 Um Online-Services nutzen zu können, musst du einen Nintendo-Account erstellen und den Vertrag zum Nintendo-Account akzeptieren. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Eine Internetverbindung und eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft werden benötigt. Zur Nutzung von GameChat ist die Registrierung der Mobiltelefonnummer erforderlich. Kinder müssen über die Nintendo Switch-Altersbeschränkungen-App die entsprechende Erlaubnis eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten erhalten, um GameChat nutzen zu können. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Spiele, die über GameShare empfangen werden, können ausschließlich während GameShare-Sessions gespielt werden. GameShare über GameChat ist nur auf Nintendo Switch 2 verfügbar und erfordert eine stabile Internetverbindung. Bis zum 31. März 2026 kann GameChat kostenlos genutzt werden. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.