007 First Light: 2. Folge des „Beyond The Light“-Entwicklertagebuchs

IO Interactive, der Entwickler und Publisher hinter der HITMAN-Reihe, hat heute gemeinsam mit Amazon MGM Studios die zweite Episode des Beyond the Light-Entwicklertagebuchs zu 007 First Light veröffentlicht, welches Einblicke in die Entstehung des kommenden Bond-Games gibt.

Die neueste Folge befasst sich mit den Charakteren des Spiels sowie den talentierten Künstler:innen, die sie sowohl vor der Kamera als auch hinter den Kulissen zum Leben erwecken. 007 First Light ist eine eigenständige Neuinterpretation der Anfänge von James Bond und erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2* und PC. Der Titel ist ab sofort vorbestellbar.

Im Video geben Narrative & Cinematics Director Martin Emborg und Lead & Senior Character Artist Beatrice Harty Einblicke, wie die Story, Zwischensequenzen und Charaktergestaltung in 007 First Light ineinandergreifen. Dabei erläutern sie, wie die erzählerische Ausrichtung, Performance-Capturing und Charakterdesign zusammenwirken, um Tonalität und Authentizität des Spielerlebnisses zu definieren. Von den ersten Konzepten bis zur finalen In-Game-Performance zeigt die Episode, wie die Figuren von 007 First Light geschrieben, gestaltet und zum Leben erweckt werden, sodass sie menschlich, ausdrucksstark und glaubwürdig wirken.

Auch zentrale Mitglieder des Ensembles wie Patrick Gibson (als James Bond), Noemie Nakai (als Agent Roth), Kiera Lester (als Moneypenny) und Alastair McKenzie (als Q) stellen sich vor. Die Schauspieler:innen geben Einblicke in ihre Rollen und erläutern, wie die Bond-Origin-Story die von ihnen verkörperten Kultfiguren neu interpretiert. Ihre Darstellungen verleihen dem Erlebnis emotionale Tiefe und prägen Bonds frühe Beziehungen sowie die Welt, in die er hineinwächst.

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026. Details zur Vorbestellung finden sich unter https://ioi.dk/007firstlightgame.