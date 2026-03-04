Assassin’s Creed: Brand Update veröffentlicht

Ubisoft hat am 4. März 2026 auf der offiziellen Assassin’s Creed-Webseite ein Marken-Update veröffentlicht und dabei Jean Guesdon als neuen „Head of Content“ vorgestellt.

In einem begleitenden Video wird Guesdon in seiner neuen Rolle präsentiert. Der Blog-Post fasst zudem den Status mehrerer laufender Assassin’s Creed-Projekte zusammen.

Zu Assassin’s Creed Shadows heißt es, das Spiel habe sich seit Release durch neue Funktionen und fortlaufende Updates weiterentwickelt, wobei Community-Feedback eine zentrale Rolle gespielt habe. Als Beispiel nennt Ubisoft jüngste Parkour-Verbesserungen, die in Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteam und engagierten Spieler:innen entstanden seien. Für den 20. März ist außerdem ein Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal angekündigt, in dem das nächste Update gezeigt und Community-Aktionen thematisiert werden. Gleichzeitig gehe Shadows laut Ubisoft in die finale Phase der Content-Unterstützung – mit kleineren, selteneren Updates und „ein paar Überraschungen“, während sich die Teams stärker auf kommende Projekte konzentrieren.

Beim in Entwicklung befindlichen Codename HEXE spricht Ubisoft von einem „einzigartigen, düsteren und story-fokussierten“ Assassin’s Creed, angesiedelt in einer prägenden historischen Epoche. Das Projekt wird bei Ubisoft Montreal entwickelt; Jean Guesdon habe zusätzlich die Rolle des Creative Director übernommen. Konkrete Details nannte Ubisoft nicht.

Codename INVICTUS wird als PvP-Multiplayer-Projekt beschrieben, das ebenfalls bei Ubisoft Montreal entsteht – unter Leitung eines Teams, das zuvor an For Honor gearbeitet hat. Ubisoft betont einen „Test- und Lernansatz“ mit starkem Fokus auf Spieler:innen-Feedback und nennt als Ziel, die Community möglichst früh einzubinden, um das Erlebnis gemeinsam weiterzuentwickeln. Es handle sich um einen Multiplayer-Ansatz, der sich von kursierenden Gerüchten unterscheiden solle.

Darüber hinaus erwähnt Ubisoft weitere Assassin’s Creed-Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, darunter Assassin’s Creed Jade. Zusätzlich werde geprüft, Koop-Gameplay künftig wieder stärker in die Reihe zu integrieren. Ein zuvor verfolgtes Projekt werde dagegen nicht weitergeführt; Erkenntnisse daraus sollen laut Ubisoft in den weiteren Ansatz einfließen.

Auch eine Netflix-Live-Action-Serie zu Assassin’s Creed wird erneut erwähnt – Neuigkeiten dazu sollen „bald“ folgen.

Für bestehende Spiele kündigt Ubisoft außerdem einen kostenlosen 60-FPS-Patch für Assassin’s Creed Unity an, der am 5. März für Xbox One und PlayStation 5 erscheinen soll. Zusätzlich sollen mehrere Assassin’s Creed-Titel vom 2. bis 6. April im Rahmen der Xbox Free Play Days zeitlich begrenzt kostenlos spielbar sein.

Zum Abschluss unterstreicht Ubisoft die Bedeutung des Community-Austauschs und verweist auf Diskussionsmöglichkeiten über Discord und die offiziellen Online-Kanäle.