Mario Tennis Fever im Test

Fever Feature

Eine der zentralen Neuerungen in Mario Tennis Fever sind die sogenannten Fever-Schläger, die den Matches eine zusätzliche Portion Tempo und Chaos verleihen. Insgesamt stehen 30 verschiedene Schläger zur Auswahl, die vor jedem Match gewählt werden können, um den eigenen Spielstil anzupassen. Offensive Varianten wie der Flammen- oder Eisschläger hinterlassen beim Aufprall des Balls gefährliche Zonen auf der gegnerischen Spielfeldhälfte. Für eine defensivere Spielweise eignet sich hingegen der Turbo-Schläger, mit dem selbst schwer erreichbare Bälle noch erlaufen werden können. Andere Effekte, etwa durch Tinten- oder Geisterschläge, behindern den Gegner, indem sie dessen Sichtfeld einschränken oder kurzzeitig Unsichtbarkeit verleihen.

Durch erfolgreiche Ballwechsel lädt sich zudem eine Fever-Leiste auf. Erst wenn sie vollständig gefüllt ist, lassen sich die zerstörerischen Spezialeffekte der Schläger aktivieren. Anschließend öffnet sich ein kurzes Zeitfenster, in dem Spieler gezielt bestimmen können, wo der Effekt auf dem Feld ausgelöst werden soll. Der Gegner hat jedoch die Möglichkeit zu kontern, indem er den Fever-Schuss zurückspielt, bevor der Ball den Boden berührt. Dadurch wird der negative Effekt auf die andere Seite zurückgeworfen.

Darüber hinaus lassen sich die Fever-Schläger mit jedem der 38 spielbaren Charaktere kombinieren, was zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnet. Wie schon in den Vorgängern besitzt jede Figur eigene Eigenschaften, die etwa Geschwindigkeit, Schlagkraft oder Kontrolle bestimmen. Die Wahl des passenden Schlägers entscheidet daher darüber, ob man die natürlichen Stärken eines Charakters weiter ausbauen oder gezielt seine Schwächen ausgleichen möchte. Diese Kombination aus unterschiedlichen Figuren und Fever-Schlägern verleiht dem Gameplay eine zusätzliche strategische Ebene und sorgt gleichzeitig dafür, dass jedes Match ein Stück weit unberechenbar bleibt.