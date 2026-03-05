Mario Tennis Fever im Test

Statt Wimbledon-Atmosphäre liefert Nintendo mit Mario Tennis Fever ein Arcade-Erlebnis, das sportlichen Wettkampf mit dem typischen Chaos und Charme des Mario-Universums verbindet. Doch wie gut funktioniert dieses Konzept abseits des Partytrubels und ist es mehr als nur ein kurzweiliger Mehrspieler-Hit?
Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört die „Mario Tennis“-Reihe zu den ungewöhnlichsten Sportserien der Videospielgeschichte. Statt realistischer Simulationen setzt Nintendo auf eine Mischung aus klassischem Tennis, Arcade-Action und den bekannten Figuren aus dem Mario-Universum. Seit dem ersten Mario Tennis aus dem Jahr 2000 für den Nintendo 64 bis hin zu Mario Tennis Aces auf der ersten Switch hat sich das grundlegende Gameplay nur marginal verändert und basiert vor allem auf der besonderen Mischung aus Zugänglichkeit und spielerischer Tiefe. Während klassische Tennissimulationen versuchen, den realen Sport möglichst authentisch abzubilden, setzt Nintendos Serie bewusst auf ein leicht verständliches Arcade-Prinzip: Matches sind schnell erlernbar, entwickeln aber durch Spezialschläge und unterschiedliche Charaktereigenschaften überraschend viel strategische Komplexität. Gleichzeitig sorgt die vertraute Figurenwelt aus dem Mario-Universum dafür, dass selbst Sportmuffel gerne zum Schläger greifen.
Der neueste Ableger Mario Tennis Fever, der exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheint, knüpft konsequent an die bewährten Stärken der Reihe an bleibt aber dabei den grundlegenden Prinzipien treu, die sie seit ihren Anfängen auszeichnen. Im Mittelpunkt stehen erneut schnelle, leicht zugängliche Matches, für zusätzliche Dynamik auf dem Platz sorgen jedoch die neuen, namensgebenden Fever-Schläger, die dem Spielgeschehen eine extra Portion Chaos verleihen.
Storymodus
Zum Einstieg in die Spielmechaniken empfiehlt sich vor allem der Storymodus, der die Spieler Schritt für Schritt mit den neuen Funktionen von Mario Tennis Fever vertraut macht. In der Geschichte verwandelt ein mysteriöses Monster Mario, Luigi, Peach und weitere bekannte Figuren aus dem Pilz-Königreich in ihre Baby-Versionen. Um den Fluch zu brechen und ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuerlangen, müssen die Mario & Co in der Mushroom Tennis Academy ihre Fähigkeiten von Grund auf neu erlernen und trainieren. Neben klassischen Tennismatches warten dort zahlreiche Minispiele, kleine Rätselaufgaben und auch Bosskämpfe gegen ungewöhnliche Gegner auf die Helden. Dabei werden nach und nach alle neuen Gameplay-Mechaniken eingeführt, die im weiteren Spielverlauf eine zentrale Rolle spielen. Spieler lernen etwa, Spezialschläge gezielt einzusetzen, besondere Platzmechaniken zu nutzen oder mit den neuen Fever-Elementen umzugehen.
Trotz seiner abwechslungsreichen Ideen fällt der Umfang des Storymodus jedoch eher überschaubar aus. Mit einer Spielzeit von rund vier Stunden wirkt die Kampagne insgesamt wie ein überlanges Tutorial, das vor allem dazu dient, die wichtigsten Mechaniken zu erklären. Zudem wiederholen sich einige der Aufgaben im Verlauf, wodurch der Modus stellenweise etwas repetitiv wirkt. Dennoch erfüllt er seinen Zweck als Einstieg und bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, sich mit den Besonderheiten von Mario Tennis Fever vertraut zu machen.
Fever Feature
Eine der zentralen Neuerungen in Mario Tennis Fever sind die sogenannten Fever-Schläger, die den Matches eine zusätzliche Portion Tempo und Chaos verleihen. Insgesamt stehen 30 verschiedene Schläger zur Auswahl, die vor jedem Match gewählt werden können, um den eigenen Spielstil anzupassen. Offensive Varianten wie der Flammen- oder Eisschläger hinterlassen beim Aufprall des Balls gefährliche Zonen auf der gegnerischen Spielfeldhälfte. Für eine defensivere Spielweise eignet sich hingegen der Turbo-Schläger, mit dem selbst schwer erreichbare Bälle noch erlaufen werden können. Andere Effekte, etwa durch Tinten- oder Geisterschläge, behindern den Gegner, indem sie dessen Sichtfeld einschränken oder kurzzeitig Unsichtbarkeit verleihen.
Durch erfolgreiche Ballwechsel lädt sich zudem eine Fever-Leiste auf. Erst wenn sie vollständig gefüllt ist, lassen sich die zerstörerischen Spezialeffekte der Schläger aktivieren. Anschließend öffnet sich ein kurzes Zeitfenster, in dem Spieler gezielt bestimmen können, wo der Effekt auf dem Feld ausgelöst werden soll. Der Gegner hat jedoch die Möglichkeit zu kontern, indem er den Fever-Schuss zurückspielt, bevor der Ball den Boden berührt. Dadurch wird der negative Effekt auf die andere Seite zurückgeworfen.
Darüber hinaus lassen sich die Fever-Schläger mit jedem der 38 spielbaren Charaktere kombinieren, was zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnet. Wie schon in den Vorgängern besitzt jede Figur eigene Eigenschaften, die etwa Geschwindigkeit, Schlagkraft oder Kontrolle bestimmen. Die Wahl des passenden Schlägers entscheidet daher darüber, ob man die natürlichen Stärken eines Charakters weiter ausbauen oder gezielt seine Schwächen ausgleichen möchte. Diese Kombination aus unterschiedlichen Figuren und Fever-Schlägern verleiht dem Gameplay eine zusätzliche strategische Ebene und sorgt gleichzeitig dafür, dass jedes Match ein Stück weit unberechenbar bleibt.
Modi, Modi, Modi
Abseits vom Abenteuer der Baby-Brothers und klassischen Modi wie Turnieren oder dem freien Spiel bietet Mario Tennis Fever noch einige weitere interessante Spielvarianten. In den Missionstürmen kämpft sich der Spieler Schritt für Schritt bis zum Gipfel vor. Jeder Turm besteht aus mehreren Etagen, wobei jede Ebene eine eigene Aufgabe bereithält. Dazu zählen etwa ein Match mit besonderen Regeln, ein Geschicklichkeits-Minispiel oder eine Herausforderung, bei der bestimmte Ziele innerhalb eines Zeitlimits erreicht werden müssen. Mit jeder weiteren Etage steigt der Schwierigkeitsgrad, sodass Spieler ihre Fähigkeiten stetig steigern und den Umgang mit den Fever-Schlägern zunehmend besser beherrschen müssen.
Im Spezialmix-Modus wird das Tennismatch durch besondere Regeln, verrückte Plätze und Effekte der Wunderblumen in besonders chaotische Partien verwandelt. Der Real-Modus hingegen nutzt die Bewegungssensoren der Joy-Cons, sodass Schläge wie Vorhand, Rückhand, Topspin oder Lob mit echten Bewegungen ausgeführt werden können.
Abgesehen vom Storymodus lassen sich alle Varianten lokal mit oder gegen bis zu vier Spieler spielen. Im Online-Modus treten Spieler hingegen in Ranglisten-Matches oder Online-Turnieren gegen Gegner aus aller Welt an. Da Nintendo jedoch weiterhin keine dedizierten Server bereitstellt und stattdessen auf eine Peer-to-Peer-Verbindung setzt, hängt die Verbindungsqualität stark von der Internetverbindung des jeweiligen Gegners ab. Das kann zu spürbarem Input-Lag oder sogar zu Verbindungsabbrüchen führen. Dafür ermöglicht die GameShare-Funktion, dass bis zu vier Personen mit nur einem Exemplar des Spiels gemeinsam spielen können. Weitere Teilnehmer können über den drahtlosen lokalen Modus mit ihren eigenen Nintendo Switch 2- oder Nintendo Switch-Konsolen beitreten.
Zusammenfassung
Grafik
Grafisch präsentiert sich Mario Tennis Fever in einer lebendigen, farbenfrohen Cartoon-Optik, die perfekt zum verspielten Charakter der Reihe passt. Die Figuren sind detailreich modelliert, ihre Animationen wirken flüssig und gerade bei den Spezialschlägen und den eindrucksvollen „Fever“-Effekten spielt das Spiel seine optischen Stärken voll aus. Technisch läuft alles rund und die Möglichkeiten der neuen Nintendo Switch 2 Hardware werden gut ausgereizt. Sowohl im Docked- als auch im Handheld-Modus sorgt eine stabile Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde für ein durchgehend flüssiges Spielerlebnis. Im Docked-Modus wird das Geschehen zudem in 4K-Auflösung dargestellt.
Sound
Akustisch überzeugt das Spiel mit einem energiegeladenen Soundtrack, der mit eingängigen, schwungvollen Musikstücken den verspielten Stil der Reihe perfekt aufgreift. Die Soundeffekte wie die kraftvollen Spezialschläge oder die aktivierten „Fever“-Momente sorgen für zusätzliche Atmosphäre. Einziger Kritikpunkt ist die Plauderblume als Stadionsprecher. Diese wiederholt sich häufig, bietet wenig Variation und wirkt auf Dauer etwas monoton und teilweise sogar störend.
Handling
Die Steuerung präsentiert sich einerseits angenehm zugänglich und zugleich auch präzise genug für anspruchsvollere Matches. Die unterschiedlichen Schlagvarianten lassen sich intuitiv ausführen, während gezielt eingesetzte Spezialaktionen zusätzliche taktische Tiefe ins Match bringen. Sowohl Gelegenheitsspieler als auch erfahrene Fans sollten sich schnell zurecht finden.
Spieldesign
Das Gameplay setzt auf eine gelungene Mischung aus zugänglichen Arcade-Elementen und kombiniert mit einer Prise taktischer Raffinesse. Zwar stehen schnelle Ballwechsel und spektakuläre Aktionen klar im Vordergrund, doch hinter der simplen Fassade steckt ein durchdachtes System aus Positionierung, Timing und dem klugen Einsatz von Spezialmechaniken. Ergänzt wird das Ganze durch eine vielfältige Auswahl an Spielmodi und übersichtlich gestalteten Arenen, die jeweils ihre eigenen spielerischen Schwerpunkte und Dynamiken mitbringen.
Motivation
Die Grundprinzipien von Mario Tennis Fever sind leicht verständlich und schnell erlernt. Dadurch können auch weniger erfahrene Spieler bereits nach kurzer Zeit Erfolge feiern. Besonders die zahlreichen Mehrspielermodi sorgen für einen hohen Spaßfaktor sowie einen großen Wiederspielwert, egal ob man freundschaftlich miteinander oder kompetitiv gegeneinander antritt. Im Solo-Modus fallen hingegen zwei Aspekte kritisch auf. Einerseits können längere Spielsessions schnell repetitiv wirken. Andererseits verläuft der Schwierigkeitsanstieg teilweise recht sprunghaft und kann somit zu Frustmomenten führen.
FAZIT
Mario Tennis Fever präsentiert sich als bunte, zugängliche Fortsetzung der bekannten Sportreihe. Neue Spielmechaniken, eine große Auswahl an Charakteren und eine zusätzliche taktische Komponente sorgen dabei für frischen Wind und bringen spürbare Abwechslung auf den Tennisplatz. Die gelungene Kombination aus klassischen Tennis-Grundlagen, spektakulären Spezialaktionen und vielfältigen Modi entfaltet vor allem im lokalen Mehrspielermodus ihr volles Party-Potenzial.
Aber um auch die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Abseits der unterhaltsamen Duelle mit Freunden treten jedoch Schwächen zutage. Der Storymodus fühlt sich eher wie ein langes Tutorial an, während die Online-Funktionen weder den hohen Erwartungen vieler Fans gerecht werden, noch technisch vollständig überzeugen können. Unterm Strich bleibt Mario Tennis Fever ein spaßorientiertes, solide umgesetztes Sportspiel, das mit Charme, Zugänglichkeit und kreativen Ideen punktet, jedoch weniger durch spielerische Tiefe oder nachhaltiger Solo-Motivation überzeugt.