Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint im Februar 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis bestätigt den Veröffentlichungstermin: Die Neuinterpretation des ersten Tomb Raider erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und auch Nintendo Switch 2.

Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben die Vorbestellungen für Tomb Raider: Legacy of Atlantis gestartet. Das Action-Adventure versteht sich als moderne Neuinterpretation des ersten Tomb Raider aus dem Jahr 1996 und wurde im Rahmen des aktuellen State of Play-Showcase mit einem neuen Gameplay-Trailer gezeigt.

Der Release ist für den 12. Februar 2027 geplant. Als Plattformen sind PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2 bestätigt.

Vorbestellungen sind laut offizieller Ankündigung derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam möglich. Für Nintendo Switch 2 soll Tomb Raider: Legacy of Atlantis zwar ebenfalls zum Launch erscheinen, Vorbestellungen für diese Version sollen aber erst zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Lara Crofts erstes Abenteuer wird neu interpretiert

Spielerinnen und Spieler übernehmen erneut die Rolle von Lara Croft, die auf der Suche nach den Geheimnissen von Atlantis verschiedene Schauplätze bereist. Genannt werden unter anderem Peru, Griechenland, Ägypten und eine mysteriöse Insel.

Im Mittelpunkt stehen Erkundung, Kletterpassagen, Rätsel und Kämpfe gegen Tiere, Söldner und mythische Gegner. Bekannte Szenen aus dem Original, darunter die Begegnung mit dem T-Rex, sollen für die Neuauflage überarbeitet werden.

Drei Editionen zum Vorbestellen

Standard Edition: 59,99 Euro, enthält Tomb Raider: Legacy of Atlantis als digitalen Download sowie das „Survivor“-Outfit als Vorbestellerbonus.

59,99 Euro, enthält Tomb Raider: Legacy of Atlantis als digitalen Download sowie das „Survivor“-Outfit als Vorbestellerbonus. Deluxe Edition: 69,99 Euro, enthält zusätzlich 48 Stunden früheren Zugang, das Outfit „Parisian Fugitive“ und ein Story-DLC-Paket nach Veröffentlichung.

69,99 Euro, enthält zusätzlich 48 Stunden früheren Zugang, das Outfit „Parisian Fugitive“ und ein Story-DLC-Paket nach Veröffentlichung. Collector’s Edition: 199,99 Euro, enthält zusätzlich ein Premium-Steelbook, eine Lara-Croft-vs.-T-Rex-Statue, ein Mini-Artbook, eine Croft-Signet-Anstecknadel und einen Atlantean-Talisman-Schlüsselanhänger.

Lokalisierung zum Start

Zum Launch soll Tomb Raider: Legacy of Atlantis vollständig lokalisierte Audio- und Textfassungen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch für Lateinamerika, Portugiesisch für Brasilien, Polnisch und vereinfachtem Chinesisch bieten.

Reine Textlokalisierungen sind für Italienisch, Spanisch aus Spanien, Japanisch, Koreanisch und traditionelles Chinesisch vorgesehen.

Fakten zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis