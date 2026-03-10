Berghotel Heist wird am 12. März veröffentlicht

Berghotel Heist: Österreichisches Koop-Horrorspiel erscheint am 12. März auf Steam

Das österreichische Indie-Projekt Berghotel Heist von Bindus Games setzt auf kooperativen Horror mit Fokus auf Atmosphäre statt Kämpfen. Das Spiel erscheint am 12. März 2026 für PC über Steam und orientiert sich thematisch an alpenländischem Brauchtum.

Koop-Horror mit alpinem Setting

Mit Berghotel Heist arbeitet ein dreiköpfiges Entwicklerteam aus Österreich an einem kooperativen Horrorspiel, das bewusst auf psychologische Spannung statt auf Kämpfe oder explizite Gewaltdarstellung setzt.

Im Mittelpunkt steht ein verlassen wirkendes Berghotel, dessen Geheimnisse die Spieler gemeinsam aufdecken müssen. Dabei gilt es, Rätsel zu lösen und sich vor einer zentralen Bedrohung zu verstecken: einem Percht – einer Figur aus der alpenländischen Brauchtumskultur.

Der Fokus liegt auf Zusammenarbeit. Spieler müssen Informationen teilen, Hinweise kombinieren und sich koordinieren, um im Hotel voranzukommen und dem Wesen zu entgehen. Klassische Action-Mechaniken treten dabei in den Hintergrund.

Release im März auf Steam

Die Veröffentlichung ist für den 12. März 2026 geplant. Das Spiel erscheint zunächst für PC und wird über Steam vertrieben. Weitere Plattformen wurden bislang nicht angekündigt.

Weitere Informationen bietet die Steam-Seite von Berghotel Heist. Details zum Umfang, Preis oder zur maximalen Spielerzahl liegen derzeit noch nicht vor.