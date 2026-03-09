Ghost of Yōtei: Koop-Modus „Legends“ startet am 10. März

Der Koop-Multiplayer „Legends“ für Ghost of Yōtei erscheint am 10. März als kostenloses Update für Besitzer des Spiels. Der Modus setzt auf Klassen, übernatürliche Gegner und mehrere Missionsarten für zwei bis vier Spieler.

Mit Ghost of Yōtei Legends erweitert Entwickler Sucker Punch Productions das Action-Adventure um einen eigenständigen Online-Koop-Modus. Das Update erscheint am 10. März für PS5 und steht allen Besitzern von Ghost of Yōtei ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Für das Online-Spiel ist allerdings eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft erforderlich.

Der Modus orientiert sich konzeptionell am „Legends“-Multiplayer aus Ghost of Tsushima, greift jedoch Elemente der neuen Spielwelt auf und versetzt sie in einen stärker mythisch geprägten Rahmen. Die Handlung basiert auf Legenden über die sogenannten „Yōtei Six“. Während diese im Hauptspiel als Kriegsherren auftreten, erscheinen sie im Multiplayer als überzeichnete, teils dämonische Bossgegner.

Spieler wählen eine von vier Klassen – Samurai, Archer, Mercenary oder Shinobi. Jede Klasse besitzt eigene Fähigkeiten, einen individuellen Talentbaum sowie bevorzugte Waffen. Dazu zählen etwa das Odachi beim Samurai oder die Kusarigama beim Shinobi. Die Klassen sind jedoch nicht strikt an einzelne Waffen gebunden, wodurch unterschiedliche Spielweisen möglich bleiben.

Der Koop-Modus bietet mehrere Missionsarten. Story-Missionen für zwei Spieler greifen einzelne Legenden auf und führen schließlich zu sogenannten Incursions für vier Spieler, bei denen Teams gegen Bossgegner antreten. Zusätzlich gibt es einen Survival-Modus, in dem Spieler gemeinsam mehrere Bereiche gegen Wellen von Gegnern verteidigen.

Alle Missionen lassen sich auf vier Schwierigkeitsstufen spielen: Bronze, Silber, Gold und Platin. Höhere Schwierigkeitsgrade erhöhen die Gegnerstärke, bringen aber auch schneller Erfahrungspunkte und bessere Ausrüstung.

Für April ist außerdem ein Raid-Update geplant. In diesem Vier-Spieler-Modus treten Teams gegen zwei weitere Bosse der Yōtei-Six an. Laut Entwickler setzt der Raid stärker auf Koordination zwischen den Spielern und lässt sich nicht mit weniger als vier Teilnehmern abschließen.

Neben den Missionen enthält der Multiplayer-Modus auch eine Lobby-Umgebung, in der Spieler ihre Ausrüstung anpassen, Trainingsaufgaben absolvieren oder kleinere Minispiele ausprobieren können.