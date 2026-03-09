The Mound: Omen of Cthulhu erscheint am 15. Juli 2026

The Mound: Omen of Cthulhu erscheint im Juli 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC

NACON und ACE Team haben einen neuen Trailer zu The Mound: Omen of Cthulhu veröffentlicht. Das kooperative Horror-Spiel soll am 15. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

In The Mound: Omen of Cthulhu schlüpfen Spielende in die Rolle einer Gruppe von Entdeckerinnen und Entdeckern, die zur Zeit der Konquistadoren auf eine gefährliche Expedition geschickt werden. Ziel ist es, Reichtümer zu bergen, eine vermisste Person zu finden und eine alte Festung aufzuspüren. Schauplatz ist ein Dschungel, in dem neben Schätzen und Geheimnissen auch übernatürliche Bedrohungen warten.

Laut Ankündigung treten die Expeditionen in Gruppen von zwei bis vier Personen an. Vor jedem Einsatz wird ein Auftrag gewählt, anschließend gilt es, Beute zu sichern und neue Bereiche der Insel zu erkunden. Dabei steigt mit zunehmender Dauer der Mission die Gefahr durch feindliche Kreaturen. Zusätzlich sollen ein begrenztes Inventar und einfache Waffen dazu beitragen, direkte Konfrontationen eher zu vermeiden.

Ein zentrales Spielelement ist der schwindende Verstand der Figuren. Im Verlauf der Expeditionen sollen Halluzinationen auftreten, die die Wahrnehmung der Umgebung und anderer Teammitglieder verfälschen. So könnten Verbündete plötzlich wie Monster erscheinen oder harmlose Landschaften sich als tödliche Fallen entpuppen.

The Mound: Omen of Cthulhu ist laut Publisher von H. P. Lovecrafts Kurzroman The Mound inspiriert. Weitere Details zum Spielumfang oder zu möglichen Spielmodi über den Koop-Ansatz hinaus liegen derzeit noch nicht vor.

