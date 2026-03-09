EVE Frontier startet am 11. März in Cycle 5 des Founder Access

CCP Games schickt EVE Frontier am 11. März 2026 in den fünften Founder-Access-Zyklus. Das Update trägt den Titel Shroud of Fear und erweitert das Survival-Spiel unter anderem um neue Produktionssysteme, Änderungen beim Basenbau sowie überarbeitete Flug- und Kampfmechaniken.

Im Mittelpunkt steht die neue Shell-Industrie. Spieler können ihre bewohnten Klonkörper künftig selbst herstellen, lagern und weiterentwickeln. Laut CCP sollen dafür neue Gebäude wie die Nursery und das Nest zur Verfügung stehen. Geht eine Hülle verloren, verschwinden auch die darauf gespeicherten Fähigkeiten und Erinnerungen, was den Survival-Aspekt weiter betonen soll.

Auch bei der Spielwelt nimmt CCP Anpassungen vor. Die bisherigen Dungeons werden durch Orbitalzonen ersetzt, in denen Ressourcen, NPCs und Beute dauerhaft in den Sonnensystemen verteilt sein sollen. Dazu kommen neue Riss-Typen und Rohstoffe, die den Zugang zur Ressourcen- und Produktionswirtschaft früher im Spiel ermöglichen sollen. Beim Basenbau verspricht das Studio mehr Kooperation, weil an bestimmten Punkten nun mehrere Spieler gemeinsam Strukturen errichten können.

Darüber hinaus arbeitet CCP an den Grundlagen von Bewegung und Gefechten. Leichte und schwere Schiffsklassen sollen sich künftig deutlicher voneinander unterscheiden, zudem wird mit der Exclave-Fregatte ein weiterer Schiffstyp eingeführt. Parallel dazu migriert EVE Frontier mit Shroud of Fear von Ethereum auf die Sui-Blockchain. Ebenfalls am 11. März startet der Frontier Hackathon 2026, bei dem Mods für das Spiel und verbundene Systeme entstehen sollen.

Die offiziellen EVE-Frontier-Seiten führen den Start von Cycle 5 für den 11. März 2026; auch der Hackathon vom 11. bis 31. März 2026 mit 80.000 US-Dollar Preisgeld wird dort bzw. bei CCP Games genannt.

Weitere Informationen zu EVE Frontier gibt es unter www.evefrontier.com.