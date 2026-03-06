Überdrehter WWI-Actionspaß mit 100 Spielern – Over The Top: WWI jetzt verfügbar

Over The Top: WWI vom vierköpfigen Entwicklerstudio Flying Squirrel Entertainment und Publisher GG Publishing erscheint im Laufe des Tages auf dem PC bei Steam. Der Titel bietet überdrehten und riesigen Multiplayer-Spielspaß in den Gräben des ersten Weltkriegs.

Spieler haben die Auswahl zwischen den Deutschen, Briten oder Franzosen sowie einer absurden Anzahl an Waffen und Fahrzeugen. Das Spiel ist zum Start für kurze Zeit auf 16,27 Euro reduziert und kostet nach Ablauf des Rabatts regulär 19,14 Euro.

Over The Top: WWI auf Steam: https://store.steampowered.com/app/2778610/Over_The_Top_WWI/

Spieler zieht es in Over The Top: WWI an zwölf historisch inspirierte Kampffelder, die an die Westfront des Ersten Weltkriegs erinnern. Ausgerüstet mit einem absurden Arsenal an tödlichen Waffen geht es als Deutscher, Franzose oder Brite ins 100 gegen 100 Spieler Gefecht. Zur mächtigen Zerstörung stehen ihnen zahlreiche Gewehre, verheerende Artilleriegeschütze, zerstörerische Panzer sowie weitere historische Kriegsgeräte wie Flugzeuge und Bunkeranlagen zur Verfügung.

Im Einzelspielermodus lässt sich derselbe Umfang erleben, wenn man Seite an Seite mit großen Gruppen computergesteuerter Einheiten in die Schlacht zieht und den Ersten Weltkrieg lebendig werden lässt. Das Team hinter Over The Top: WWI besteht aus aktiven Teilnehmern historischer Reenactments und legt daher großen Wert auf eine authentische Darstellung der Kriegsereignisse. Spieler können sich also auf Karten, Fahrzeuge und Uniformen mit bemerkenswerter Detailtreue freuen.

Key Features: