Echoes of Aincrad für Juli 2026 angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt Echoes of Aincrad an. In dem neuen Action-RPG tauchen Spielende mit ihrem eigens kreierten Charakter in das schwebende Schloss Aincrad aus dem Universum von Sword Art Online ein, in dem jeder Kampf einer um Leben und Tod ist.

Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Spielende werden in Echoes of Aincrad zum wahren Helden der Geschichte, indem sie mit Hilfe des umfangreichen Editors ihren eigenen Charakter erstellen. In der dynamischen, lebendigen Welt können das bunte Treiben der Städte sowie stimmungsvolle Landschaften erkundet werden – vom friedlichen Flachland bis hin zu gefährlichen Dungeons voller Geheimnisse. Dabei treffen Spielende auf zahlreiche Herausforderungen und stellen sich Monstern und Bossen, die ihre Fähigkeiten und Entschlossenheit bis zum Schluss auf die Probe stellen.

Spielende schreiten durch das Abschließen von Quests und Missionen im Spiel fort, meistern Ausweichmanöver, Paraden und präzise gesetzte Angriffe und werden durch Levelaufstiege stärker. Dabei lassen sich die Ausrüstungen, Waffen und Attribute anpassen und aufrüsten sowie spezielle Fähigkeiten auswählen, um das Gameplay an den eigenen Spielstil anzupassen. Doch nicht nur dies entscheidet in den Echtzeitkämpfen über Sieg und Niederlage, denn die Spielenden reisen nicht allein: Vor jedem Ausflug können sie einen Partner wählen und über dessen Strategie im Kampf entscheiden; etwa, ob er sich aggressiv oder unterstützend verhält. Während ihre Beziehung zueinander enger wird, werden mächtige Partnerfähigkeiten freigeschalten.

Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series XIS und PC via Steam.