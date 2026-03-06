Zufallsprinzip oder Spielmechanik? Was Loot Boxes wirklich mit Glücksspiel zu tun haben

Wer einmal in FIFA Ultimate Team ein Kartenpaket öffnet, hat keine Ahnung was drin ist. Er bezahlt mit echtem Geld, zieht zufällige Spieler und öffnet das Nächste. Irgendwo zwischen Spielmechanik und Bezahlsystem hat sich das Prinzip inzwischen Gerichtsverfahren, Parlamentsbeschlüssen und wissenschaftlichen Studien gestellt.

Wie Loot Boxes und Gacha-Systeme überhaupt funktionieren

Loot Boxes sind digitale Pakete mit zufälligem Inhalt. Wer sie kauft, weiß nur in den seltensten Fällen, was drin ist. Man zahlt also für ein Paket, dessen Inhalt man nicht kennt, und sieht in der Regel nur den Wert der Box. Der Inhalt kann in manchen Spielen auch direkt gegen Echtgeld erworben werden, in anderen Spielen ist die Box für In-Game-Coins erhältlich.

Gacha-Systeme, wie sie Genshin Impact oder Honkai: Star Rail verwenden, bauen noch ein sogenanntes Pity-System mit ein: Nach einer bestimmten Anzahl enttäuschender Pulls erhält man garantiert einen seltenen Charakter oder ein seltenes Item. Das klingt nach einer fairen Sache, funktioniert aber ebensogut als Anreiz, weiter auf das Glück zu hoffen und somit immer tiefer in die Tasche zu greifen.

Das Prinzip ist das gleiche wie bei hochwertigen Slots, aber diese sind aktuell ein Stück transparenter. Eine Liste mit neuen Online Casinos auf onlinecasino.at zeigt, dass lizenzierte Glücksspielanbieter ihre Auszahlungsquoten offenlegen und Spielerschutzmaßnahmen vorweisen müssen. Beides existiert bei Loot Boxes nicht. Genau das ist der strukturelle Unterschied, der in der regulatorischen Debatte inzwischen immer häufiger eine Rolle spielt.

Warum uns das Gehirn immer weiterspielen lässt

Das Ganze funktioniert nach dem Prinzip des variablen Belohnungssystems. Der Psychologe B.F. Skinner beschrieb es ursprünglich in Tierversuchen: Verstärker, die nur unregelmäßig und unvorhersehbar gegeben werden, erzeugen stärkeres Verhalten als solche, die immer beim selben Verhalten auf den gleichen Reiz folgen. Genau nach diesem Prinzip funktionieren auch Spielautomaten und Loot Boxes.

Besonders problematisch ist dies bei Kindern und Jugendlichen. Das Europäische Parlament hat auf Grundlage einer Studie des hauseigenen Forschungsdienstes dokumentiert, dass jeder vierte minderjährige Europäer ein als „problematisch“ oder „dysfunktional“ eingestuftes Nutzungsverhalten gegenüber digitalen Plattformen zeigt. Die Korrelation zwischen intensiver Loot-Box-Nutzung und Merkmalen von Glücksspielsucht ist in mehreren Studien belegt. Die Kausalität für einen direkten Zusammenhang ist jedoch noch nicht abschließend wissenschaftlich erklärt. Das ändert aber keineswegs etwas daran, dass die Forschungslage den Druck auf die Politik deutlich erhöht hat.



Der Markt hinter dem Zufallsprinzip

FIFA Ultimate Team, CS2, Genshin Impact, Marvel Snap: Die Liste der Titel, die Loot-Box-Mechaniken oder vergleichbare Systeme einsetzen, ist lang. Diese Mechaniken sind in vielen Fällen das wirtschaftliche Rückgrat eines Spiels, kein Randfeature.

Valve hat auf den wachsenden regulatorischen Druck bereits reagiert. CS2 führte 2024 das sogenannte Genesis Terminal ein, ein System, das statt zufälliger Pakete eine Auswahl aus fünf konkreten Skins zur Wahl stellt. Wer kauft, weiß vorher, was er bekommt. Eine Entscheidung aus wirtschaftlicher Vernunft, nicht aus Idealismus. Der Druck aus Belgien und den Niederlanden ist real, und zusammen mit dem EU-Binnenmarkt steht für Valve zu viel auf dem Spiel, um ihn zu ignorieren.

Was Belgien, die Niederlande und das EU-Parlament daraus gemacht haben

Belgien hat Loot Boxes bereits 2018 als Glücksspiel eingestuft und entsprechende Angebote ohne Glücksspiellizenz verboten. Die Niederlande folgten mit einer ähnlichen, wenn auch nicht identischen Bewertung. Beide Länder handeln auf nationaler Ebene, während auf EU-Ebene noch diskutiert wird.

Im November 2025 hat das Europäische Parlament eine Resolution verabschiedet, die mit 483 Stimmen zu 92 bei 86 Enthaltungen angenommen wurde (Europäisches Parlament, 26. November 2025). Sie fordert unter anderem ein Verbot von Loot Boxes in Spielen, die Minderjährigen zugänglich sind, sowie die Aufnahme entsprechender Regelungen in den kommenden Digital Fairness Act. Die Resolution ist nicht rechtsverbindlich. Sie erhöht aber den politischen Druck auf die EU-Kommission erheblich, und der Digital Fairness Act wird frühestens 2026 erwartet.

Österreich: Rechtlich kein Glücksspiel, aber wie lange noch?

Im Dezember 2025 hat der österreichische Oberste Gerichtshof geurteilt, dass Loot Boxes kein Glücksspiel im Sinne des Glücksspielgesetzes darstellen. Der Kläger hatte zwischen 2017 und 2021 fast 20.000 Euro für In-Game-Käufe ausgegeben und Rückerstattung gefordert.

Das Gericht lehnte das ab. Begründung: Loot Boxes können nicht isoliert vom Gesamtspiel bewertet werden. Da FIFA Ultimate Team als skillbasiertes Spiel gilt, bei dem Spielerkönnen das Ergebnis mitbestimmt, fehlt das zentrale Merkmal des Glücksspiels. Der OGH betonte ausdrücklich, dass die Entscheidung kein generelles Freifahrtticket für alle Loot-Box-Designs ist. Andere Spielkonzepte könnten anders bewertet werden.

Richard Eibl von der Prozesskanzlei Padronus, die den Kläger unterstützte, bezeichnete das Urteil öffentlich als rechtlich fehlerhaft. Mehrere Parallelverfahren vor dem OGH sind noch offen. Die Frage, ob ein anders konzipiertes Spiel, etwa eines ohne nennenswerten Skill-Anteil, zu einem anderen Ergebnis führen würde, hat das Gericht bewusst offengelassen.

Was Gamer jetzt wissen sollten

Wer Loot Boxes nutzt, tut das in einem Markt, dessen rechtlicher Rahmen je nach Land erheblich variiert. In Belgien ist die Lage klar. In Österreich seit Dezember 2025 auch, zumindest vorläufig und zumindest für skillbasierte Spiele. In den meisten anderen EU-Ländern gilt noch keine verbindliche Regelung.

Folgendes gilt als gesichert:

Loot-Box-Ausgaben sind in der Regel nicht erstattbar, unabhängig vom Aufwand einer Klage.

Wahrscheinlichkeiten werden von Entwicklern freiwillig angegeben; eine rechtliche Pflicht fehlt in den meisten EU-Ländern.

Das EU-Parlament fordert verbindliche Transparenzregeln, aber der Digital Fairness Act ist noch nicht in Kraft.

Bis dahin bleibt die regulatorische Grauzone strukturell bestehen. Die Entscheidung 6 Ob 228/24h gibt Entwicklern in Österreich Planungssicherheit für heute. Was das EU-Parlament im November 2025 gefordert hat, verändert den Rahmen für morgen.