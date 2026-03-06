VON GAMERN, FÜR GAMER!
Das „Steam Tower Defense Fest“ startet am Montag

von Hannes Linsbauer

Steam veranstaltet von 9. bis 16. März 2026 das „Tower Defense Fest“. Während der Aktionswoche stehen Tower-Defense-Spiele mit Rabatten im Mittelpunkt, bei denen es um das Platzieren stationärer Einheiten und das Verteidigen von Bauwerken bzw. Positionen gegen angreifende Gegner geht.

Start ist am 9. März um 10:00 Uhr Pacific Time, was in Österreich (MEZ) 18:00 Uhr entspricht. Die Angebote laufen anschließend bis zum 16. März im Steam-Store.

Mehr Info unter: https://store.steampowered.com/category/tower_defense

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

