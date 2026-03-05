GreedFall: The Dying World: Neuer Trailer beleuchtet die Story des Spiels

NACON und Spiders Studio enthüllen die Handlung von GreedFall: The Dying World in einem neuen Trailer. Spielende können den Kontinent Gacane ab dem 10. März auf dem PC und ab dem 12. März auf Konsolen erkunden.

Das neue Abenteuer spielt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils und versetzt die Spielenden in die Rolle von Einheimischen der Insel Teer Fradee, die gewaltsam aus ihrer Heimat gerissen und auf den Kontinent Gacane verschleppt werden. Diese alte Welt, die Wiege der Kolonisten, ist von Verwüstung geplagt, wird von einer mysteriösen Epidemie namens Malichor heimgesucht und von den Ambitionen rivalisierender Fraktionen zerrissen.

Das Ziel der Spielenden ist klar: ihre Freiheit zurückzugewinnen und auf ihre Insel zurückzukehren. Doch gefangen im Zentrum einer viel größeren Verschwörung, steht bald das Schicksal des eigenen Volkes und des gesamten Kontinents auf dem Spiel. Zwischen Konflikten und Allianzen hat jede Entscheidung Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Diplomatie, List oder Gewalt sind die Mittel, die den Spielenden zur Verfügung stehen, um Fallen zu umgehen und Herausforderungen zu meistern.

GreedFall: The Dying World ist bereits im Early Access auf Steam verfügbar und wird am 10. März 2026 für PC und am 12. März 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.