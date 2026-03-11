Crimson Desert veröffentlicht Systemanforderungen

Vor der weltweiten Veröffentlichung von Crimson Desert am 19. März hat Pearl Abyss heute die offiziellen Leistungsanforderungen für PC, Konsole und Mac für das Open-World-Action-Adventure bekannt gegeben, das auf dem riesigen Kontinent Pywel spielt.

Crimson Desert basiert auf der proprietären BlackSpace Engine von Pearl Abyss und bietet eine nahtlose offene Welt mit hochdetaillierten Umgebungen, dynamischen Kämpfen, Erkundungen und Entdeckungen. Zusammen sorgen diese Elemente für ein fesselndes Einzelspieler:innen-Erlebnis.

Die neu veröffentlichten Systemanforderungen beschreiben die Hardwarekonfigurationen und Leistungsziele für PC-, Konsolen- und Mac-Spiele.

Für PCs werden in den Spezifikationen die empfohlenen Konfigurationen für verschiedene Grafikeinstellungen aufgeführt, während die Leistungsziele für Konsolen detaillierte Angaben zu den Auflösungen und Bildraten enthalten, die Konsolenspieler auf ihren Systemen erwarten können.

PC-Spezifikationen

Minimum

Komponente Anforderung Auflösung / Ziel Upscaled 1080p (von 900p) bei 30 FPS GPU AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 CPU AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 RAM 16 GB Betriebssystem Windows 10 64-Bit (22H2 oder neuer) Speicher 150 GB SSD

Low

Komponente Anforderung Auflösung / Ziel 1080p bei 30 FPS GPU AMD Radeon RX 6500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1660 CPU AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 RAM 16 GB Betriebssystem Windows 10 64-Bit (22H2 oder neuer) Speicher 150 GB SSD

Medium (Empfohlen)

Komponente Anforderung Auflösung / Ziel 1080p bei 60 FPS / 4K bei 30 FPS GPU AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 CPU AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K RAM 16 GB Betriebssystem Windows 10 64-Bit (22H2 oder neuer) Speicher 150 GB SSD

High

Komponente Anforderung Auflösung / Ziel 1440p bei 60 FPS GPU AMD Radeon RX 7700 XT / NVIDIA GeForce RTX 4070 CPU AMD Ryzen 5 7600X / Intel i5-12600K RAM 16 GB Betriebssystem Windows 10 64-Bit (22H2 oder neuer) Speicher 150 GB SSD

Ultra

Komponente Anforderung Auflösung / Ziel 4K bei 60 FPS GPU AMD Radeon RX 9070 XT / NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti CPU AMD Ryzen 7 7700X / Intel i5-13600K RAM 16 GB Betriebssystem Windows 10 64-Bit (22H2 oder neuer) Speicher 150 GB SSD

Konsolen-Modi

PlayStation 5

Modus Details Performance 1080p, 60 FPS (VRR möglich), Raytracing Low Balanced Upscaled 4K (von 1280p, FSR3), 40 FPS, Raytracing Low Quality Upscaled 4K (von 1440p, FSR3), 30 FPS, Raytracing High

PlayStation 5 Pro

Modus Details Performance Upscaled 4K (PSSR von 1080p), 60 FPS, Raytracing High Balanced Upscaled 4K (PSSR von 1440p), 40 FPS / 48+ FPS VRR, Raytracing High Quality Native 4K, 30 FPS, Raytracing Ultra

Xbox Series S

Modus Details Performance 720p, 40 FPS, Raytracing aus Quality 1080p, 30 FPS, Raytracing aus

Xbox Series X

Modus Details Performance 1080p, 60 FPS (VRR möglich), Raytracing Low Balanced Upscaled 4K (FSR3 von 1280p), 40 FPS, Raytracing Low Quality Upscaled 4K (FSR3 von 1440p), 30 FPS, Raytracing High

Pearl Abyss empfiehlt auf Mac für Leistung und Stabilität macOS 26 „Tahoe“ oder neuer. Die Voreinstellung „For this Mac“ passt Auflösung und Grafikoptionen automatisch an die jeweilige Hardware an.