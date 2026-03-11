NVIDIA News – DLSS 4.5 kommt mit Dynamic Multi Frame Generation

NVIDIA kündigt DLSS 4.5, neue RTX-Technologien und Treiber für kommende Spiele an

NVIDIA hat auf der Game Developers Conference mehrere Updates für seine RTX-Plattform vorgestellt. Dazu gehören DLSS 4.5 mit Dynamic Multi Frame Generation, neue Path-Tracing-Integrationen für kommende Spiele, Updates für RTX Remix sowie ein Game-Ready-Treiber für Crimson Desert und DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH.

DLSS 4.5 mit Dynamic Multi Frame Generation startet Ende März

Eine zentrale Ankündigung betrifft DLSS 4.5, das laut NVIDIA am 31. März im Rahmen einer neuen Beta-Version der NVIDIA-App verfügbar wird. Die Technologie nutzt ein Transformer-Modell der zweiten Generation, um Bildqualität und Performance auf GeForce-RTX-Grafikkarten zu verbessern.

Neu ist unter anderem Dynamic Multi Frame Generation, bei dem die Anzahl der generierten Frames während des Spiels automatisch angepasst wird. Ziel ist es, eine gewünschte Bildrate zu erreichen oder sich an die Bildwiederholrate des Monitors anzupassen. Zusätzlich wird ein 6X-Multi-Frame-Generation-Modus für die RTX-50-Serie eingeführt, der vor allem bei aufwendigen Path-Tracing-Titeln höhere Bildraten ermöglichen soll.

DLSS 4.5 und Path Tracing für mehrere kommende Spiele

Im Rahmen der GDC kündigte NVIDIA außerdem 20 neue Spiele-Integrationen für DLSS 4.5 und Path Tracing an. Zu den genannten Titeln zählen unter anderem:

007 First Light – erscheint laut NVIDIA am 27. Mai mit Path Tracing und DLSS 4.5

mit Path Tracing und DLSS 4.5 CONTROL Resonant – soll noch 2026 erscheinen

erscheinen Samson – Release 8. April , mit DLSS 4.5 Super Resolution und Raytracing

, mit DLSS 4.5 Super Resolution und Raytracing The Vernyhorn – erscheint mit DLSS 4.5 und Raytracing

Tides of Annihilation – angekündigt mit DLSS 4.5 und Path Tracing

RTX Mega Geometry Foliage und Kooperation mit CD PROJEKT RED

Mit RTX Mega Geometry Foliage stellte NVIDIA zudem eine Erweiterung seiner Rendering-Technologie vor. Sie soll große Vegetationsszenen effizienter darstellen, indem Geometrie in Clustern komprimiert und gezielt aktualisiert wird.

Die Technik soll unter anderem in CONTROL Resonant eingesetzt werden. Darüber hinaus arbeitet NVIDIA laut eigenen Angaben mit CD PROJEKT RED daran, das System in The Witcher 4 zu integrieren.

RTX Remix erhält neue Partikeleffekte

Auch RTX Remix, NVIDIAs Modding-Plattform zur Modernisierung klassischer Spiele, erhält ein Update. Die kommende Version führt Advanced Particle VFX ein, mit denen Modder komplexere Partikeleffekte erstellen können.

Neuer Game Ready-Treiber für kommende Spiele

Parallel dazu hat NVIDIA einen neuen GeForce Game Ready-Treiber veröffentlicht. Dieser soll unter anderem die Unterstützung für Crimson Desert und DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH verbessern.

