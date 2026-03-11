John Carpenter’s Toxic Commando im Test

Verseucht

Vier Söldner nehmen einen Auftrag an, ohne wirklich zu wissen, was sie erwartet. 250.000 $ Bezahlung klingt gut – aber war das jetzt pro Person oder für alle? Die Hellsten sind die Söldner jedenfalls nicht. Und als sie mit ihrem Wagen vor die gigantischen Mauer stehen und ein Tor den Weg ins Innere einer riesigen Anlage freigibt, geht es auch sehr schnell so richtig los. Hirnlose infizierte Zombiehorden strömen auf uns ein, und wir knallen sie mit allen gerade verfügbaren Waffen ab. Zombies halten nichts aus (Bosse ausgenommen), und wir haben Sturmgewehre, Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Pistolen, Macheten, Handgranaten, Benzinfässer und vieles mehr – oder fahren einfach mit unserem Jeep über die Kreaturen. Das Gameplay ist wie erwartet – Left 4 Dead lässt grüßen. Nur die Grafik ist wesentlich hübscher.

Euer Jeep (ein auf Mad Max getrimmter Humvee) ist cool. Er hat vier Sitzplätze, vom Fahrer über den MG-Schützen am Dach bis zu den Beifahrern, die aus dem Fenster ballern können. Der Jeep braucht regelmäßig Treibstoff, Munition für das MG am Dach, Ersatzteile für Reparaturen. Er hat eine Winde, um Hindernisse zu entfernen oder euch über Hindernisse zu ziehen, eine Handbremse, Fernlicht und eine Hupe zum Anlocken von Gegnern. Er kann auch verseuchten Schlamm entfernen. Das ist ja schon fast eine Fahrzeug-Simulation. Jedenfalls macht es Spaß, damit herumzufahren und sich um das Ding regelmäßig zu kümmern. Spätere Fahrzeuge können nicht nur optisch individuell gestaltet werden, sondern haben auch einzigartige Sonderfunktionen.

Die erste Mission läuft natürlich gründlich schief – wir hätten nur einen Kanister mit speziellem Treibstoff für eine Waffe abliefern sollen, mit der die Zombieplage gestoppt worden wäre. Leider haben wir den Kanister… anderwärtig benötigt. Und nun sind wir selbst infiziert. Nur ein spezieller Anzug, den uns unser mysteriöser Auftraggeber Leon gegeben hat, verhindert den Ausbruch der Infektion. Zumindest eine Woche lang. Genau so lang haben wir nun Zeit, das Problem an der Wurzel zu lösen. Und dafür müssen wir uns durch eine Menge an Missionen kämpfen. Am besten zu viert (online). Oder mit drei Bots, die recht zielgenau schießen – aber weder mit dem Auto fahren, noch Schalter betätigen oder beispielsweise feste Maschinengewehrpositionen bedienen. Alles muss man selber machen!

Zwischen den Missionen verbessert ihr in Leon’s Lager euren Charakter. Ihr verwendet dazu die Ressourcen (Sludgite/Residium/Mortite bzw Erfahrungspunkte), die ihr euch zuvor während den Missionen gekrallt habt. Looter-Shooter Spielmechanik eben. Es gibt vier Charaktere, der Fähigkeitenbaum ist riesig, die Auswahl an Waffen enorm, ihr könnt eure Kleidung ändern und es gibt auch mehrere konfigurierbare Fahrzeuge – wenn euch das Spiel gefällt und ihr genug Ressourcen heimbringt, könnt ihr euch im Lager so richtig austoben. Es gibt sogar einen Schießplatz, um die Waffen gleich zu testen.