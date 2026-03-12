Microsoft kündigt mit „Project Helix“ nächste Xbox-Generation an

Microsoft hat auf der Game Developers Conference 2026 erstmals Details zur nächsten Xbox-Hardware angedeutet.

Unter dem internen Codenamen „Project Helix“ arbeitet das Unternehmen an einer neuen Plattform, die Konsolen- und PC-Ökosystem stärker verzahnen und gleichzeitig Abwärtskompatibilität über mehrere Xbox-Generationen hinweg bieten soll.

Im Rahmen der Xbox Developer Summit Keynote am 11. März stellte Xbox-Chefin Sarah Bond zentrale Eckpunkte der Plattform vor. Microsoft entwickelt demnach gemeinsam mit AMD eine maßgeschneiderte System-on-a-Chip-Lösung (SoC). Der Chip soll für kommende Versionen von DirectX und AMDs Upscaling-Technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) optimiert sein. Laut Microsoft soll die Hardware deutlich höhere Ray-Tracing-Leistung bieten und zusätzlich über integrierte KI-Beschleuniger verfügen.

Ziel der Plattform ist es, realistischere und dynamischere Spielwelten bei gleichzeitig höherer Effizienz zu ermöglichen. Gleichzeitig betont Microsoft, dass die Offenheit des Ökosystems erhalten bleiben soll. Project Helix ist demnach so ausgelegt, dass sowohl klassische Xbox-Konsolenspiele als auch PC-Titel unterstützt werden.

Ein zentraler Punkt ist die vollständige Abwärtskompatibilität über vier Xbox-Generationen hinweg. Damit sollen bestehende Spielebibliotheken auch auf zukünftiger Hardware weiter nutzbar bleiben. Zudem sollen Spiele nahtlos zwischen unterschiedlichen Geräten genutzt werden können.

Erste Alpha-Versionen der Hardware sollen laut Microsoft ab 2027 an Entwickler ausgeliefert werden. Weitere Details zur Hardware, zu möglichen Leistungsdaten oder zu einem konkreten Veröffentlichungstermin nannte das Unternehmen bislang nicht.

Parallel arbeitet Microsoft auch an einer engeren Verbindung zwischen PC und Xbox-Plattform. Die Xbox-Play-Anywhere-Bibliothek umfasst nach Unternehmensangaben inzwischen mehr als 1.500 Titel. Zudem soll ab April 2026 ein neuer „Xbox-Modus“ für Windows 11 in ausgewählten Märkten eingeführt werden, der eine stärker konsolenähnliche Benutzeroberfläche auf PCs bringen soll.

Weitere Informationen zu Project Helix werden voraussichtlich in den kommenden Monaten folgen.