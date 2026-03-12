Crimson Desert veröffentlicht seinen Launch Trailer

Pearl Abyss hat heute den offiziellen Launch-Trailer für sein kommendes Open-World-Action-Adventure-Spiel Crimson Desert veröffentlicht, der den Spieler:innen vor der weltweiten Veröffentlichung am 19. März einen neuen Einblick in das Spiel bietet.

Der Trailer zeigt die Abenteuer, die die Spieler:innen in der riesigen Welt von Pywel erwarten, darunter Kämpfe gegen furchterregende Bosse, einzigartige Kampfstile für jeden Charakter und dynamische Gameplay-Elemente wie Kämpfe auf dem Rücken von Drachen. Das Video verdeutlicht die Größe der offenen Welt und das visuelle Spektakel, das die Spieler:innen bei der Veröffentlichung erleben werden.

Vor der Veröffentlichung hat Crimson Desert bereits drei Millionen Wishlists auf den wichtigsten globalen Plattformen überschritten.

Spieler:innen können Crimson Desert ab dem 17. März um 23:00 Uhr im PlayStation Store, Xbox Store, Microsoft Store und auf Steam vorab herunterladen.