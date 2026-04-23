Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026

Ubisoft bringt die Piraten-Episode der Reihe als vollständiges Remake zurück. Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint im Juli für PS5, Xbox Series X|S und PC und soll neben neuer Technik auch erweiterte Spielmechaniken und zusätzliche Story-Inhalte bieten.

Ubisoft bringt mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced eine Neuauflage von Assassin’s Creed IV: Black Flag zurück. Das Remake erscheint am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, außerdem ist der Titel zum Start auch über Ubisoft+ verfügbar.

Laut Ubisoft handelt es sich bei Assassin’s Creed Black Flag Resynced um ein vollständiges Remake des ursprünglich 2013 veröffentlichten Serienteils. Entwickelt wird das Projekt federführend von Ubisoft Singapore, unterstützt von mehreren Co-Development-Studios. Technische Basis ist die aktuelle Anvil-Engine, mit der das Spiel von Grund auf neu aufgebaut wurde und nun in allen Bereichen auch deutlich besser aussieht als die ursprüngliche Version. Inkludiert sind dabei verbesserte Beleuchtung, Texturen, Partikel, ein Wettersystem und vieles mehr.

Inhaltlich bleibt der Titel im Zeitalter der Piraterie angesiedelt. Spieler übernehmen erneut die Rolle von Edward Kenway, der in der Karibik zwischen Assassinen und Templern gerät. Die neu aufpolierte Fassung bietet neben der überarbeiteten Grafik, ein kampforientierteres Parry-System, Verbesserungen bei Schleichmechaniken und Parkour, umfangreichere Seegefechte sowie zusätzliche Story-Inhalte. Vor allem das deutliche actionlastigere Kampfsystem und die opulenten Seegefechte wußten anhand einer ersten Präsentation zu gefallen.

Neben der Standardfassung wurden auch eine Deluxe Edition und eine Collector’s Edition angekündigt. Die Standard Edition kostet laut Ubisoft 59,99 Euro. Vorbesteller erhalten das Blackbeard’s Crimson Pack mit einem exklusiven Outfit für Edward Kenway, zwei Schwertern und einem Pistolen-Set. Die Deluxe Edition ergänzt digitale Zusatzinhalte, während die Collector’s Edition zusätzlich physische Sammlerstücke wie eine Edward-Figur, ein SteelBook und eine Stoffkarte enthalten soll.