Anno 117: Pax Romana erreicht 1,17 Millionen Spieler:innen

Ubisoft meldet für Anno 117: Pax Romana 1,17 Millionen Spieler:innen seit dem Release im November 2025. Gleichzeitig steht mit „Verheißung des Vulkans“ der erste DLC bevor, begleitet von einem Free Weekend auf PC und Konsolen vom 23. bis 27. April.

Ubisoft hat für Anno 117: Pax Romana einen neuen Meilenstein bekannt gegeben. Nach Angaben des Publishers hat das Aufbau-Spiel seit seiner Veröffentlichung am 13. November 2025 insgesamt 1,17 Millionen Spieler:innen erreicht. Ubisoft bezeichnet den Titel damit zudem als den bislang am schnellsten verkauften Serienableger.

Die Meldung erfolgt kurz vor dem Start der ersten Erweiterung. Der DLC „Verheißung des Vulkans“ soll noch im April 2026 erscheinen und die Provinz Latium um ein neues Siedlungsgebiet ergänzen. Vorgesehen sind laut Ubisoft unter anderem eine neue Insel, der Vulkan als zentrale Bedrohung sowie zusätzliche Produktionsketten und Spezialisten.

Parallel dazu veranstaltet Ubisoft für Anno 117: Pax Romana von 23. bis 27. April ein Free Weekend auf PC und Konsolen. Außerdem läuft noch bis 17. Mai ein Freunde-werben-Freunde-Programm, bei dem teilnehmende Spieler:innen Ruhmespunkte erhalten können.

Über den Year 1 Pass hat Ubisoft darüber hinaus bereits zwei weitere Inhalte angekündigt: „Das Hippodrom“ soll im August 2026 erscheinen, „Erwachen des Deltas“ ist für November 2026 geplant. Beide Erweiterungen sollen neue Gebäude, Regionen und Spielsysteme einführen. Weitere Details zu den Inhalten und ein konkreter Veröffentlichungstermin für den ersten DLC liegen derzeit nur in Teilen vor.

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