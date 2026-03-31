Darwin’s Paradox! im Test

Frutti di Mare, per favore!

Oktopusse sind Weichtiere und gehören zur Ordnung der Kraken. Sie haben acht Arme mit Saugnäpfen und verwenden Tinte zur Verteidigung. Sie gelten als sehr intelligent. Richtig zubereitet schmecken sie köstlich. Und genau so hätte auch Darwin enden sollen.

Wir spielen den Oktopus Darwin, der sich gerade noch mit seiner Freundin im lauwarmen Meer vergnügt und seine Tinte verspritzt (um sich vor gefräßigen Muränen zu verstecken), und im nächsten Moment (zusammen mit seiner Freundin) von einem UFO in eine Fischfabrik (?) verschleppt zu werden. Aus unerklärlichen Gründen werden wir aber nicht zerhackt, sondern fallen durch ein Gitter und versuchen nun, wieder in unsere Heimat zu entkommen. So einfach ist das aber nicht, denn der Industriekomplex von UFOOD ist riesig. Und voller tödlicher Gefahren. Das wird dauern, bis wir da wieder ins Meer zurück kommen. Aber schon bald wird Darwin klar, dass hier etwas nicht stimmt… arbeiten hier wirklich Menschen in der Fabrik?

Darwin kann sich sowohl im Wasser als auch auf Land geschmeidig bewegen. Im Wasser kann er dashen, er kann Tinte versprühen, um sich darin zu verstecken, er kann am Boden die Farbe des Bodens annehmen, um für Gegner unsichtbar zu werden. In hohen Algen versteckt er sich ebenso. An Land kann er springen, und er kann dank seiner Saugknöpfe auch an glatten Oberflächen entlang laufen – sowohl senkrecht als auch an der Decke entlang. Aber nur, wenn er nicht die Reste einer öligen Flüssigkeit am Körper hat, dann rutscht er nämlich ab. Mit seinen acht Armen kann er Hebel bewegen und Kisten oder Fässer durch die Gegend schieben. Grundsätzlich müssen wir von links nach rechts laufen, oder auch mal von rechts nach links oder von oben nach unten. Eben durch den Bildschirm, von einem Checkpoint (und automatischen Speicherpunkt) zum nächsten. Sterben ist halb so schlimm, wir spielen sofort am letzten Checkpoint weiter. Und sterben geht schnell – Ratten zerfleischen uns (lassen uns aber in Frieden, wenn wir mit einer fluoreszierenden, grünen und ganz sicher nicht giftigen Flüssigkeit bedeckt sind), der Albatros frisst uns, die Muränen fressen uns, an spitzen Stacheln zerplatzen wir und auf heißen Rohren verbrutzeln wir… nur um ein paar Todesmöglichkeiten erwähnt zu haben.

Das Spiel bringt uns immer in neue Umgebungen, die unterschiedliche Probleme bereiten. Mal müssen wir unseren Weg durch dunkle Unterwasserhöhlen finden, mal müssen wir durch das unterirdische Reich der Ratten gelangen, mal klettern wir an Rohren entlang oder springen von sich bewegender Kiste zu Kiste. Manchmal ist ein wenig Geschicklichkeit gefragt, dann wieder Schleichen oder ein kleines Rätsel. Fad wird es jedenfalls nie, und die einzelnen Abschnitte sind auch nicht allzu lange.