Illfonics Halloween punktet mit Demo und Weltrekord auf der PAX East

Halloween war auf der PAX East 2026 mit einer spielbaren Demo, einer Diskussionsrunde rund um die Filmvorlage und einem Rekordversuch rund um Michael Myers vertreten. Laut IllFonic kamen dabei 254 verkleidete Teilnehmer in Boston zusammen.

Halloween hat auf der PAX East 2026 mit einer erstmals spielbaren Demo, einer Podiumsdiskussion mit Beteiligung von John Carpenter und einem Michael-Myers-Rekordversuch auf sich aufmerksam gemacht.

Auf der Messe zeigte IllFonic eine Demo des asymmetrischen Horror-Spiels, in dem Michael Myers gegen vier weitere Spieler antritt. Das Spiel basiert auf dem Film von 1978 und setzt auf ein 1-gegen-4-Konzept in Haddonfield.

Begleitet wurde der Messeauftritt von einer Podiumsdiskussion zur Umsetzung der Filmvorlage als Spiel. Laut der verbreiteten Mitteilung nahmen daran Ryan Freimann von Compass International Pictures sowie Jared Gerritzen und Jordan Mathewson von IllFonic teil; John Carpenter war demnach virtuell zugeschaltet.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte am 28. März ein Guinness-Rekordversuch vor dem Thomas M. Menino Convention & Exhibition Center. Nach Angaben von IllFonic wurde dabei mit 254 als Michael Myers verkleideten Teilnehmern ein neuer Bestwert für die größte Versammlung dieser Art erreicht.

Halloween soll am 8. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Weitere Details zum finalen Umfang liegen derzeit noch nicht vor.

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