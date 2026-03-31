Der Xbox Games Showcase 2026 findet am 7. Juni statt

Xbox hat jetzt bekannt gegeben, dass der Xbox Games Showcase 2026 am Sonntag, den 7. Juni, um 19:00 Uhr stattfinden wird, unmittelbar gefolgt von einem ausführlichen Einblick in die Rückkehr einer der legendärsten Spielereihen von Xbox: mit der Gears of War: E-Day Direct.

Der Showcase bietet erste Einblicke ins Gameplay und wichtige Neuigkeiten zu kommenden Titeln von Studios aus der Xbox-Familie sowie von Third-Party-Partnern aus aller Welt. Die Gears of War: E-Day Direct entführt die Zuschauer*innen in die Anfänge des Emergence Day und zeigt neue Details und Gameplay-Material direkt vom Team hinter der Gears-Reihe, The Coalition Studio.

Anlässlich des 25. Jubiläums von Xbox kehrt auch das FanFest zum Showcase zurück, mit einem Rückblick auf die letzten 25 Jahre Xbox und einem Ausblick auf die Zukunft.

Der Xbox Games Showcase und die Gears of War: E-Day Direct, wird in über 40 Sprachen sowie in amerikanischer Gebärdensprache, britischer Gebärdensprache und mit englischen Audiobeschreibungen übertragen.

Das Doppel-Event wird unter anderem auf dem Xbox YouTube-Kanal, dem Xbox Twitch-Kanal, dem Xbox ASL Twitch-Kanal und dem Xbox Facebook-Kanal zu sehen sein. Weitere Informationen findest Du im heutigen Xbox Wire DACH-Beitrag.

Merkt euch gerne Sonntag, den 7. Juni, schon mal im Kalender vor.