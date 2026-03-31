Behind-the-Scenes-Trailer zu Masters of Albion

Zu Masters of Albion ist ein neuer Behind-the-Scenes-Trailer erschienen. Das Video mit dem Titel „A Conversation with the Creators“ gibt Einblicke in die Entstehung des Spiels, zeigt neues Ingame-Material und begleitet die laufende Entwicklung bei 22cans.

Im Mittelpunkt stehen Interviews mit Peter Molyneux, Mark Healey und Russ Shaw. Der Trailer verbindet diese Aussagen mit neuem Ingame-Material und soll Einblicke in die Entwicklung, die Spielsysteme und die Welt von Albion geben. Laut Pressemitteilung zeigt das Video zudem bisher nicht gezeigte Szenen aus der Produktion.

Für das Spiel selbst nennt die Steam-Seite derzeit den 22. April 2026 als geplanten Veröffentlichungstermin im Early Access auf PC via Steam. Dort kann Masters of Albion auch bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Weitere Plattformen wurden bislang nicht genannt.

Die vorliegende Pressemitteilung ordnet den Trailer als Begleitstück zum nahenden Early-Access-Start ein. Ob und wann darüber hinaus weitere Inhalte oder neue Spielszenen separat vorgestellt werden, bleibt vorerst offen.

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