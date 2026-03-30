GRIME II im Test

Backtracking

GRIME II bietet die für ein Metroidvania üblichen Features – beispielsweise eine automatisch mit gezeichnete Karte. Als besonderes Feature wird auf der Karte immer auch euer letzter Weg mit Punkten angezeigt – das ist unglaublich hilfreich zur Orientierung. Damit wird das genreübliche Backtracking (zu bereits besuchten Orten zurückkehren, weil inzwischen neue Bewegungsmöglickeiten erlernt wurden) gleich ein wenig einfacher. Ein Inventar lässt uns die Rüstung wechseln, verschiedene Waffen ausrüsten, in der Charakterübersicht sehen wir unsere aktuellen Charakterwerte und Fähigkeiten sowie unsere bisher erlegte Beute. Wenn wir sterben, werden wir an den letzten Speicherpunkt zurückgesetzt. Verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt es nicht, aber ihr könnt den erlittenen/ausgeteilten Schaden erhöhen/reduzieren – und dann keine Achievements mehr erhalten. Gamepads werden natürlich unterstützt.

GRIME II spielt sich auf meinem Lenovo Legion S Handheld ziemlich gut – aber erst, nachdem ich die Grafikqualität deutlich reduziert habe. Mit hoher Textur- und Schattenqualität geht das Gerät in die Knie und die Grafik ruckelt. Dreht man aber die Qualität zurück läuft es flüssig – und schaut immer noch verdammt gut aus. Die empfohlene Mindestkonfiguration am PC mit Nvidia GeForce GT 1030 / AMD Radeon RX 550 und 8 GB RAM ist überschaubar, aber wenn ihr die Grafik in voller Pracht genießen wollt, solltet ihr wohl vor allem eine deutlich leistungsfähigere GPU im Rechner werkeln haben. Neben dem PC ist GRIME II auch für die PlayStation 5 und die XBox erschienen.