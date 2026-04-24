DON’T NOD veröffentlicht einen neuen Trailer zu Aphelion

DON’T NOD hat kurz vor dem Start von Aphelion einen neuen Trailer veröffentlicht. Das Sci-Fi-Action-Adventure erscheint am 28. April 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S; auf Xbox ist es zudem ab Tag eins im Game Pass verfügbar.

DON’T NOD hat im Rahmen des ID@Xbox Spring Showcase einen weiteren Trailer zu Aphelion gezeigt. Das Video mit dem Titel „Ariane’s Log“ rückt die Protagonistin Ariane und ihre Beziehung zu Thomas stärker in den Mittelpunkt und zeigt weitere Eindrücke des Planeten Persephone. Auch neue Spielszenen sind darin zu sehen.

Aphelion ist ein Sci-Fi-Action-Adventure, in dem Spieler als die ESA-Astronauten Ariane und Thomas einen Absturz auf Persephone überleben und die Hintergründe der Mission aufklären sollen. Laut offizieller Beschreibung steht dabei die Erkundung des Planeten ebenso im Fokus wie das Überleben angesichts einer unbekannten feindlichen Lebensform.

Der Release ist für den 28. April 2026 angesetzt. Erscheinen wird Aphelion für PC via Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Xbox nennt das Spiel außerdem als Day-one-Titel für den Game Pass. Für PlayStation 5 ist zusätzlich eine Retail-Fassung namens „Pioneer Edition“ angekündigt, die am 2. Juli 2026 erscheinen soll.

Am 26. April 2026 um 18:00 Uhr CEST will DON’T NOD im Rahmen des Events „Games Made In France“ zudem ein Q&A zum Spiel mit Mitgliedern des Produktionsteams veranstalten. Weitere Details zum Spiel und zum Trailer hat der Publisher auf der offiziellen Aphelion-Seite veröffentlicht.

Faktencheck

Spiel: Aphelion

Aphelion Entwickler / Publisher: DON’T NOD

DON’T NOD Genre: Sci-Fi-Action-Adventure

Sci-Fi-Action-Adventure Release: 28. April 2026

28. April 2026 Plattformen: PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S

PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S Zusätzlich auf Xbox: ab Tag eins im Game Pass

ab Tag eins im Game Pass Retail-Version PS5: „Pioneer Edition“ ab 2. Juli 2026

„Pioneer Edition“ ab 2. Juli 2026 Nächstes Q&A: 26. April 2026, 18:00 Uhr CEST

Offizielle Spielseite zu Aphelion