The Spectrum White Edition ist ab sofort erhältlich

Retro Games Ltd hat die The Spectrum White Edition veröffentlicht. Die Neuauflage des ZX Spectrum 48k erscheint laut Unternehmen zum 44. Jahrestag des Originalsystems und bringt die bekannte Hardware in einer weißen Sonderedition zurück.

Retro Games Ltd bringt mit der The Spectrum White Edition eine neue Variante seiner bereits erhältlichen Spectrum-Neuauflage auf den Markt. Das Gerät wurde in Zusammenarbeit mit PLAION REPLAI entwickelt und orientiert sich optisch am ZX Spectrum 48k, setzt diesmal aber auf ein vollständig weißes Gehäuse.

Zur Ausstattung zählen laut Hersteller ein Nachbau in Originalgröße mit Gummitastatur, 48 integrierte Spiele, ein HDMI-Ausgang mit mehreren Anzeigemodi sowie USB-Unterstützung für Controller und eigene Inhalte. Zudem soll das System sowohl mit 48k- als auch mit 128k-Modellen kompatibel sein.

Im Lieferumfang der White Edition enthalten sind außerdem ein weißer Joystick mit Mikroschaltern sowie ein USB-Stick im THEMICRODRIVE-Design. Parallel dazu erscheint mit dem THEGAMEPAD (White) ein separat erhältlicher Controller, der als alternative Eingabemöglichkeit für unterstützte Spiele gedacht ist.

Retro Games Ltd verweist im Rahmen der Ankündigung auf die anhaltende Bedeutung des ZX Spectrum für die Heimcomputer- und Frühphase der Spieleentwicklung. Die White Edition greift dabei eine in der Retro-Community seit Jahren bekannte Geschichte über einen nie regulär veröffentlichten weißen ZX Spectrum auf.

Die The Spectrum White Edition ist ab sofort zum Preis von 149,99 Euro erhältlich. Das THEGAMEPAD (White) kostet separat 24,99 Euro. Beide Produkte sind über den Shop von PLAION REPLAI erhältlich.

Fakten