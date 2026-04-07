The Occultist im Test

Walking Simulator à la Card

Das Gameplay besteht grob gesagt aus Erkunden und Hinweise sammeln. Wir bewegen uns in der First-Person-Perspektive durch sehr schlauchartige Areale und ich meine wirklich schlauchartig. Zwischen Bäumen durchgehen? Nope. Durch ein Feld laufen? Eher nicht. Bei all der Macht, die wir als Occultist haben, an solchen Blockaden zu scheitern, knackt schon ordentlich am Ego und lässt das Gefühl der Erkundung etwas verschwimmen.

Die Umgebung unter die Lupe zu nehmen, darf man hier fast wörtlich nehmen, denn was wir mit freiem Auge nicht sehen können, zeigt uns ein Blick durch unser Pendel. So können wir zum Beispiel längst entfernte Blutspuren oder Gegenstände entdecken. Die Rätsel sind dabei nicht zu schwer und fügen sich gut in das Gameplay ein.

Einige Dinge, wie zum Beispiel das Gleichgewicht halten, während wir über einen Baumstamm gehen, hätte ich persönlich nicht gebraucht, da sie das Spielgeschehen kein bisschen bereichern.