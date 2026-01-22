Demo zu The Eternal Life of Goldman ab 19. Februar verfügbar

An alle Abenteurerinnen und Abenteurer: Die kommende Demo zu The Eternal Life of Goldman geht am 19. Februar live und wird während des gesamten Steam Next Fest verfügbar sein, das vom 23. Februar bis 2. März stattfindet!

Spielerinnen und Spieler können bereits vor dem Start des Steam Next Fest eine frühe spielbare Version von The Eternal Life of Goldman erleben. Die Demo bleibt während des gesamten Steam Next Fest verfügbar und wird darüber hinaus noch für eine begrenzte Zeit nach dem Ende des Festivals online bleiben, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder offline genommen wird.

The Eternal Life of Goldman wird von Weappy Studio entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht und erscheint für Nintendo® Switch, PS5™, Xbox Series X|S und PC.